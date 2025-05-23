لطيفة بنت محمد: حريصون على تمكين المبدعين لينقلوا للعالم صورة مشرقة عن الثقافة الإماراتية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن العمارة ليست مجرد بناء، بل هي لغة تنطق بالهوية، وتروي قصة وطن يعتز بجذوره، وينظر بثقة وطموح نحو المستقبل، مشيرة إلى الحرص على تمكين المبدعين ودعم حضورهم العالمي لينقلوا للعالم صورة مشرقة عن الثقافة الإماراتية.

وعبّرت سموها عن فخرها بمبدعي الإمارات والمقيمين على أرض الدولة الذين شاركوا في منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير»، والذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» في اليابان، واختتمت فعالياته مؤخراً.

وقالت سموها في تدوينة على منصة «إكس»: «نفخر بمبدعينا من المعماريين والمصممين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، الذين شاركوا في منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير»، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» في اليابان».

وأضافت سموها: «سلطت هذه المشاركة الضوء على جوهر الهوية الثقافية الإماراتية، وناقشت التقاطعات بين العمارة والهوية الثقافية والابتكار.

كما جسّدت شعار الجناح الوطني لدولة الإمارات «من الأرض إلى الأثير»، الذي يعكس رؤية الدولة في صياغة مستقبل الإنسان، ويؤكد التزامنا بتمكين المبدعين ودعم حضورهم العالمي.. لينقلوا للعالم صورة مشرقة عن الثقافة الإماراتية، حيث أكدوا أن العمارة ليست مجرد بناء، بل هي لغة تنطق بالهوية، وتروي قصة وطن يعتز بجذوره، وينظر بثقة وطموح نحو المستقبل».