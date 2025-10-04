«حوارات المعرفة» تستكمل مسيرة حواراتها الملهمة في الأردن

ضمن مبادرة «حوارات المعرفة» نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة جديدة من الجلسات الحوارية الملهمة في المملكة الأردنية الهاشمية.

والتي استضافها مسرح الرينبو وغطت مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة، من بناء الاستراتيجية، والإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي، مروراً بالأمن السيبراني، إلى المسؤولية المجتمعية للشركات.

الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عمران سالم، خبير أمن المعلومات والمحاضر في جامعة الزيتونة الأردنية، جاءت تحت عنوان «أمنك السيبراني يبدأ من وعيك»، وتطرق خلالها إلى دور التكنولوجيا في خدمة أصحاب الهمم، وناقش بعمق دور الأمن السيبراني وأبعاده العملية.

كما استعرض سالم أبرز الأخطار المرتبطة بالتقنية، والتشريعات والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى التطبيقات العملية للأمن السيبراني في مختلف المجالات.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «مسؤولية مجتمعية لمجتمعات مستدامة»، وقدمتها زاهية نعسان، رئيس إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي، وركزت الجلسة على مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات في بناء المجتمعات المستدامة.