لطيفة بنت محمد تبحث مع ملكة الماوريين بنيوزيلندا سبل تعزيز التعاون الثقافي

استقبلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، نغا واي هونـوا آي تي بو، ملكة الماوريين بنيوزيلندا.

وذلك خلال زيارتها إلى دبي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون ضمن مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، في ضوء الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات ونيوزيلندا للعمل الثقافي بمختلف قوالبه وأشكاله.

تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعميق الحوار الثقافي بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في شتى مجالات العمل الإبداعي، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز الروابط الثقافية في ضوء القيم المشتركة بين الجانبين، لا سيما على صعيد الحرص على صون التراث والحفاظ عليه، وتحفيز الإبداع وزيادة إسهام العمل الثقافي في تنمية المجتمع.

تمحورت المناقشات حول تعزيز الروابط الثقافية وتسليط الضوء على القيم المشتركة بين البلدين للحفاظ على التراث وتحفيز الإبداع وتنمية المجتمع، كما جرى خلال اللقاء التركيز على فرص التعاون بين مجتمع الماوري ودولة الإمارات ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التأكيد على أهمية دور الثقافة كونها ركيزة أساسية للشراكات المستدامة.

كما جرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون مع مجتمع الماوري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والتي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، بما تمهده هذه الشراكة من فتح المجال أمام المزيد من الفرص التي تخدم مصالح الجانبين، في حين يبقى التواصل الثقافي إحدى الركائز المهمة الداعمة لهذه الشراكة، بما له من أثر في تحقيق من التقارب الفكري والحضاري.

حضر اللقاء كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، ومن الجانب النيوزيلندي الدكتور ريتشارد كاي، سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وكبار المسؤولين من الحركة الملكية الماورية النيوزيلندية.