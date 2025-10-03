محاضرة لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» حول «القيم والهوية»

انطلاقاً من التزام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المتواصل، بنشر القيم الأصيلة، وتعزيز الرسالة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الهوية المجتمعية.

ولتسليط الضوء على مكانة الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية، التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة بعنوان «القيم بين المسؤولية المجتمعية والهوية الوطنية»، في قاعة الاتحاد بمستشفى دبا الفجيرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في منطقة دبا الفجيرة، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والإدارية العاملة في المستشفى.

وخلال المحاضرة شدد عبدالله حمدان بن دلموك على أن تقدير المتعاملين مع المؤسسات التي تُعنى بالصحة، هو التزام أخلاقي وواجب وطني دائم. ونوه بأهمية تعزيز العلاقات الاجتماعية باعتبارها امتداداً لثقافة المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة.

مؤكداً أن أجمل عمل يمكن أن يقدمه الإنسان هو خدمة الناس، في إشارة إلى الدور النبيل الذي يضطلع به العاملون في القطاع الصحي، وقال: «خدمة الناس ليست مجرد عمل، بل هي انعكاس لهويتنا الوطنية، وجزء أصيل من قيمنا الراسخة».

كما أوضح أن العمل الإنساني ينبغي ألا يُنظر إليه فقط واجباً يفرضه الواقع أو القانون، بل كونه قيمة أخلاقية رفيعة يحملها الفرد عن قناعة ووعي، وأوضح أن إدراك الإنسان لأهمية ما يقدمه من عطاء في خدمة الآخرين هو ما يمنح العمل تأثيره الحقيقي، ويجعل أثره ممتداً إلى المجتمع بأسره، ومن هذا المنطلق فإن الالتزام بالعمل الإنساني يصل بنا إلى الغاية الأسمى، وهي ترسيخ أخلاقيات العمل بوصفها معياراً للإنسانية والرقي المجتمعي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن التعامل بمسؤولية مجتمعية مع الناس يعكس وعي المجتمع ورقيه، ويعزز روح التلاحم الوطني، التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وفي ختام المحاضرة جرى تكريم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تقديراً لدوره الريادي في صون الهوية الوطنية وحماية التراث الإماراتي، وما يقدمه من مبادرات رائدة، تسهم في تعزيز القيم المجتمعية، والمحافظة على الموروث الثقافي للأجيال القادمة.