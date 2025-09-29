بيكاسو 2030.. باريس تُطلق "أول متحف مفتوح" ومنحوتات برونزية مجانية في حديقة الماريه

أعلنت سيسيل دوبريه، رئيسة متحف بيكاسو الوطني في باريس، عن مشروع طموح يتمثل في افتتاح حديقة منحوتات برونزية جديدة ومجانية للجمهور في محيط المتحف بحلول عام 2030.

وقالت دوبريه ، على هامش احتفال المؤسسة بذكرى تأسيسها الأربعين، إن هذا المشروع سيكون بمثابة "أول متحف في الهواء الطلق" مُخصص لسيّد الرسم الحديث، ومصمم كامتداد للمتحف الذي تأسس عام 1985 ويضم أكبر مجموعة من أعمال بيكاسو في العالم.

تبلغ مساحة الحديقة المُرتقبة 2300 متر مربع، وستضم نحو عشرة من أبرز أعمال الفنان الإسباني. وأكدت بالوما بيكاسو، ابنة الرسام ومديرة المؤسسة المسؤولة عن تركته، دعمها للمشروع بقولها: "إنه مشروع مفعم بالحياة، مثل والدي، وطريقة رائعة لتكريمه" في باريس التي كانت "مدينة بالغة الأهمية بالنسبة له".

ويحظى المشروع، الذي أُطلقَت عليه تسمية "بيكاسو 2030"، بدعم من بلدية باريس ووزارة الثقافة، وتم تصميمه بالتنسيق الكامل مع عائلة بيكاسو.

من جهة أخرى، يشمل المشروع إضافة جناح جديد مكمّل للمبنى التاريخي للمتحف، وهو قصر من القرن السابع عشر يقع في قلب حي ماريه الشهير. سيُضاعف هذا الجناح المساحة المخصصة للمعارض المؤقتة، لتصل إلى 800 متر مربع.

وأشارت دوبريه كذلك إلى خطط لإنشاء مقهى ومطعم يطل مباشرةً على الحديقة، ومكتبة رائدة في مجال الفن الحديث، بالإضافة إلى مساحات تعليمية وتواصلية مبتكرة. ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع سنة 2028، على أن يبقى المتحف مفتوحاً خلال هذه الفترة.