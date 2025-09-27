اختتام الدورة الـ25 من «ملتقى الشارقة للراوي»

اختتم معهد الشارقة للتراث، أمس، فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته الخامسة والعشرين الذي أقيم تحت شعار «حكايات الرحالة» وشهد مشاركة واسعة من 37 دولة وأكثر من 120 راوياً إلى جانب باحثين ومفكرين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين بمجالات الرحلة والحكاية والتراث.

وكرّم خلال الملتقى الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد رئيس اللجنة العليا للملتقى، وعائشة الحصان الشامسي مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد والمنسق العام للملتقى، جميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات.

وقالت عائشة الحصان الشامسي إن الدورة الخامسة والعشرين من ملتقى الراوي تميزت في جميع أنشطتها وحققت أهدافها وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تابع برامجها وعاش أجواءها.