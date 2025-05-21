إطلاق دليل في إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق مشروع «دليل MBRF لمعايير ISO المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه.

ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، وهي (ISO 30401 نظام إدارة المعرفة) و(ISO 56001 نظام إدارة الابتكار) و(ISO 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي)، ليمثل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابة للتحديات المعقدة، التي تواجه المؤسسات في العصر الرقمي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسسة أهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كونها عوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي. ومن هنا جاء إطلاق الدليل، الذي يقدم نظام إدارة متكاملاً يحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل».

وأضاف: «سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود، ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاستفادة منها، فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل، من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً».

ويأتي هذا الدليل أداة استراتيجية تمكن المؤسسات من بناء أنظمة عمل ذكية ومرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات عصر يتسم بتسارع التحول الرقمي ونمو اقتصاد المعرفة. ويعد «دليل MBRF» مساهمة نوعية في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071، ومبادرات التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل، والابتكار، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.