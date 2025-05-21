إطلاق النسخة العربية من كتاب «الشيخ التنفيذي»

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فعالية خاصة شهدت إطلاق النسخة العربية لكتاب «الشيخ التنفيذي: دروس في القيادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» للدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والشريك الإداري لـGov Campus، وذلك ضمن المحور الرابع من برنامج «تمكين القيادات الناشئة الخاص بالإدارة العامة للدفاع المدني ـ دبي»، الذي يركز على المفاهيم الأساسية في إدارة الأزمات والكوارث.

ويعكس إطلاق النسخة العربية من الكتاب خلال الفعالية التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التزام الكلية بدعم الفكر القيادي العربي وتعزيز المنظومة المعرفية في مجال الإدارة.

ويقدم كتاب «الشيخ التنفيذي» منظوراً شاملاً لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الإدارة والتحول الحكومي، مستعرضاً دروساً تطبيقية في بناء الرؤية، ورفع كفاءة التنفيذ، وتوظيف الابتكار لتعزيز جاهزية المؤسسات.

كما يسلط الكتاب الضوء على التحولات الكبرى التي شهدتها دبي خلال العقود الماضية، ويتناول محطات فارقة في مسيرة دبي، تجسد فعالية النموذج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويقوم الكتاب على تحليل عميق للمبادئ القيادية التي تبناها رجل واحد، قاد دبي إلى موقعها الراهن، من خلال تمكين الكفاءات، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتفعيل قنوات التواصل الفعال مع المجتمع، وهي المبادئ التي أسهمت في تصدر دولة الإمارات لمؤشرات الثقة بالحكومة عالمياً، ومنها المرتبة الأولى في مؤشر «إدلمان» عام 2014.

ويمثل إطلاق النسخة العربية من «الشيخ التنفيذي» خطوة استراتيجية نحو تعميم التجربة الإماراتية الرائدة في القيادة والإدارة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى العالم العربي.

وأعرب الدكتور يسار جرار عن سعادته بإطلاق النسخة العربية من كتاب «الشيخ التنفيذي»، عبر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يجسد رؤية إماراتية راسخة في الإدارة والقيادة، تستند إلى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: إن كتاب «الشيخ التنفيذي» ليس مجرد إصدار معرفي في مجال الإدارة، بل هو مرجع متكامل يجسد فلسفة قيادية أعادت رسم ملامح العمل الحكومي، مستندة إلى تجربة إماراتية فريدة ورؤية متجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة التحول المؤسسي.