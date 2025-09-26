دبي في أكتوبر.. برنامج حافل بالعروض والفعاليات الفنية

كشف جدول فعاليات دبي؛ المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية طول شهر أكتوبر المقبل، تمنح سكان دبي وزوارها تجارب لا تُنسى من العروض الترفيهية العالمية.

ومن أبرز فعاليات شهر أكتوبر «مهرجان دبي للكوميديا»، الذي يقام من 2 حتى 12 أكتوبر المقبل في مختلف أنحاء الإمارة، حيث يعود مهرجان دبي للكوميديا ليضيء مسارح دبي على مدار 11 يوماً، حافلاً بالعروض الكوميدية الارتجالية والبودكاست المباشر. ويستضيف المهرجان مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين، من بينهم مو عامر، وأوميد جليلي، وتوم سيغورا، وذاكر خان.

إضافة إلى أسماء لامعة أخرى. ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً بلغات عدة، ليمنح جمهوره لحظات مليئة بالمتعة والضحك، والعروض الشائقة، والتجارب الترفيهية المفعمة بالحيوية.

وفي الثاني من أكتوبر، تشهد «كوكا كولا أرينا» تقديم توم سيغورا، أحد أبرز رموز الكوميديا الواقعية المعاصرة، عرضاً استثنائياً يجمع بين ذكائه الحاد وأسلوبه المتميز.

وفي يومي الثالث والرابع من أكتوبر، يستضيف مسرح دبي أوبرا عرض ملك المسرح من بطولة الفنان خالد المظفر، ليأخذ الحضور في رحلة درامية فريدة من نوعها، حيث تُنسَج خيوط القصة بمزيج من السخرية والتأمل. وتدور أحداثها في عام 2060، حين يقف إبراهيم مستعيداً مسيرته الفنية التي امتدت عقوداً، عائداً بذاكرته إلى بداياته الأولى عام 2025.

وفي السابع من أكتوبر، يقدم مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات «ستاند آب كوميدي منزلية: بأسلوب دبي»، العرض الكوميدي الحصري ليوم واحد فقط. ويلتقي الجمهور في هذه الفعالية بنجوم الكوميديا إيلينا كورنييفا، وراميس أخميتوف، وبيوتر غريمياكين، وأديس مامو، وأمان تيوليوجينوف.

ويضمن العرض أمسية استثنائية نابضة بالحياة، حيث يتناغم الأداء الكوميدي مع الموسيقى والارتجال، مصحوباً بلمسات ثقافية غنية. ويشكل هذا المزيج الفريد تجربة متميزة تجمع بين الطابع المحلي والتنوع الثقافي في دبي، ليقدم بذلك أمسية كوميدية لا تُنسى.

وفي التاسع من أكتوبر، يقدم الكوميدي الجنوب أفريقي مسعود بومغارد شخصيته الشهيرة على الإنترنت «سيلف-هيلب سينغ»، في مهرجان دبي للكوميديا. ويحمل سينغ لقب «المتحدّث غير المحفّز»، حيث يمزج بين الكوميديا الارتجالية والسخرية، مقدماً دروساً عن الحياة الواقعية بأسلوب ساخر، ما أكسبه قاعدة جماهيرية عالمية.

ويحتضن مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، 9 أكتوبر المقبل، «نادي الضحك الألماني»، في عرض خاص.

حيث يحتفل بمرور 5 سنوات على تأسيسه. وفيه يبدع الثلاثي المتميز بن عيسى لامروبال، وخالد بونوار، وسليم ساماتو بتقديم رؤاهم الجريئة خلال هذا العرض بأسلوب ناقد وفكاهي.

وفي يومي 9 و10 أكتوبر، تقدم دبي أوبرا، نجم الكوميديا الفلسطيني الأمريكي مو عامر، بطل مسلسله الخاص MO على نتفليكس، الجمهور في دبي مجموعة من التجارب الشخصية حول رحلته كونه لاجئاً، وحياته العائلية، وذلك بأسلوبه الفكاهي الفريد الذي يجعل من هذا العرض تجربة استثنائية للحضور.

ويؤدي إلياراجا، المؤلف الموسيقي الحائز على العديد من الجوائز، سيمفونيته الجديدة الرقم 1 Vailiant، إلى جانب مقطوعات موسيقية تصدرت المراتب الأولى في جنوب الهند، وذلك في «دبي أوبرا» 18 أكتوبر.

ويُقدّم الممثلان الشهيران، فيكتوريا تولستوغانوفا ومكسيم فيتورغان، عرضاً مسرحياً جديداً بعنوان «بصوت مرتفع»، على مسرح زعبيل 26 أكتوبر، يروي بطريقة مؤثرة قصة زوجين يواجهان مجموعة تحديات في حياتهما المشتركة.

وتطلق مدينة إكسبو دبي الفعالية المنتظرة «موسم الوصل»، 31 أكتوبر المقبل، وهي مجموعة من الفعاليات والعروض الثقافية والترفيهية والموسيقية الممتدة لستة أشهر، وتُقام تحت قبة «ساحة الوصل». ويستعد الفنان المبدع ومتعدد المواهب أنِيما لتقديم عرضه المبتكر «كوانتوم» في حفل الافتتاح للموسم الثاني من أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس، 31 أكتوبر المقبل.