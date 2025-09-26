مكتبة محمد بن راشد تطلق مبادرة «أفق المعرفة»

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة المعرفة وتمكين الأجيال الناشئة، أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن إطلاق مبادرة جديدة «أفق المعرفة»، تتيح وصول طلبة المدارس في إمارة دبي إلى 5 قواعد بيانات رقمية محلية وعالمية.

وتهدف هذه الخطوة النوعية إلى تمكين الطلبة من استكشاف مصادر معرفية عالمية المستوى بأسلوب مبتكر يواكب التطورات المتسارعة في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه المبادرة تعكس رؤية المكتبة في إثراء المجتمع المعرفي، وترسيخ حب التعلم مدى الحياة، مشيراً إلى أن الطلبة يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمع، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات الرقمية يعد استثماراً في بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً.

وتابع: «إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي أطلقتها المكتبة، ومنها مبادرتا «عالم بلغتك» و«عالم يقرأ»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز القراءة والتعلم».

وأضاف: «إن قواعد البيانات ستكون متاحة لزوار المكتبة أثناء وجودهم فيها، وكذلك للأعضاء المسجلين في نظام العضوية، بما يتيح لهم الاستفادة من المصادر الرقمية بسهولة ومرونة، سواء خلال زيارتهم للمكتبة أو عبر منصاتها الإلكترونية».

استراتيجية

ومن جانبه قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تركز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة، وتطوير نظام تعليمي يستشرف المستقبل، ويدمج الابتكار، والتقنيات المتطورة، والبحث العلمي.

نثمن إطلاق مبادرة «أفق المعرفة»، ودورها في غرس حب القراءة والاطلاع لدى الأجيال الناشئة، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر المعرفة في أي وقت، ومن أي مكان، ونشر الشغف بالتعلم الذاتي والمستمر، وتنمية مهارات البحث، والتقصي.

والاستكشاف، إلى جانب تعزيز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا بذكاء، بما يضمن جاهزيتهم لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وبناء جيل واعٍ ومبتكر، قادر على صناعة المستقبل».

ومن أبرز قواعد البيانات التي ستتاح لطلبة المدارس: نهلة وناهل، والمنهل، وبروكويست، ودار المنظومة، وميديا إنفو، وهي منصات محلية وعالمية موثوقة توفر مصادر معرفية متقدمة، وتسهم في إثراء مشاريع الطلاب الدراسية، وإعدادهم لتحديات المستقبل، وتشجعهم على استكشاف مجالات جديدة للإبداع والابتكار.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إشراك عدد من المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد المدارس المستفيدة حتى الآن 5 مدارس وهي: مدرسة الاتحاد، ومدارس دبي، ومدرسة الظهرة – الحلقة الثانية والثالثة، ومدرسة المواكب، ومدرسة جيمس الخليج الدولية، فيما بلغ عدد الطلبة المستفيدين أكثر من 8600 طالب وطالبة.

مصادر متنوعة

وتتيح قواعد البيانات التي توفرها المكتبة الوصول المجاني إلى مصادر متنوعة، تشمل الكتب الإلكترونية والصوتية، والدوريات، والموسوعات، ومقاطع الفيديو، إضافة إلى رسائل الماجستير والدكتوراه، والصحف العالمية، كما توفر محتوى تعليمياً متنوعاً يناسب مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال وصولاً إلى طلبة المراحل المتقدمة والأكاديميين، بما يعزز مهارات البحث، والتحليل النقدي، وصقل المشاريع الدراسية.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تقدم لزوارها وأعضائها 8 قواعد بيانات متخصصة ومرجعية وبحثية، تغطي مجالات معرفية وعلمية متنوعة، وتتيح للطلبة والباحثين تنظيم المعلومات وتحليلها بطرق مبتكرة، فضلاً عن دعم تطوير المشاريع الدراسية وتنمية قدرات التفكير المستقل لدى جميع الفئات.