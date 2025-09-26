حي دبي للتصميم.. جوائز تدعم المواهب وتحتفي بالابتكار

أعلن حي دبي للتصميم؛ وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، عن إطلاق دعوة مفتوحة للراغبين بالترشح لجوائزه الإقليمية الجديدة، وذلك بالتزامن مع احتفائه بمرور أكثر من عقد على تميزه في عالم التصميم. وتهدف هذه الجوائز إلى دعم نمو وتمكين المواهب الناشئة في المنطقة.

تحتفي جوائز حي دبي للتصميم بالتميز والابتكار، حيث ستلقي الضوء على قطاع التصميم المزدهر والغني بالتنوع في المنطقة، في ظل تحفيز المصممين على ابتكار المزيد من التصاميم الملهمة والفريدة من نوعها. وستمثل هذه الجوائز فرصة مميزة لاستعراض إسهامات المصممين على صعيد استكشاف المواد والتصميم المرتكز على الإنسان، وحلول التصميم ذات الرؤية المستقبلية.

وتتلقى النسخة الافتتاحية من جوائز حي دبي للتصميم طلبات الترشيح التي تتمحور حول الهندسة المعمارية، بما في ذلك تصميم المساحات الداخلية والخارجية والوجهات المبتكرة. وسيحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم إماراتي.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن هذه الجوائز تمثل محطة جديدة ومتميزة في مسيرة الحي الإبداعي نحو تمكين المواهب الناشئة وتسليط الضوء على أبرز العقول المبدعة في قطاع التصميم.

وقالت: «يسهم حي دبي للتصميم، من خلال منصات مبتكرة مثل أسبوع دبي للتصميم، في دعم نمو الكفاءات الإبداعية التي تزخر بها منطقتنا، وتحفيز المصممين على توظيف خبراتهم وإمكاناتهم في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع التصميم».

وأضافت: «تعزز هذه الجوائز الجديدة من دورنا المحوري في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي واستراتيجية قطاع التصميم 2033، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتميز في عالم التصميم. ويسرنا أن ندعو ألمع المواهب في عالم التصميم في المنطقة، لتسليط الضوء على إبداعاتهم من خلال هذه المبادرة الجديدة التي سيقدمها حي دبي للتصميم».

وسيجري الإعلان عن الفائز على هامش النسخة 11 المرتقبة من أسبوع دبي للتصميم، مهرجان التصميم الأبرز في المنطقة، والذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر المقبل. ويستقطب هذا الحدث العالمي نخبة بارزة من المهندسين المعماريين والمصممين والمبدعين من كل أنحاء العالم، للمشاركة في برنامج الفعاليات الغني.

ويدعو حي دبي للتصميم المصممين والمهندسين المعماريين، بمن فيهم المتخصصون في تصميم الديكور الداخلي والمساحات الطبيعية الخارجية والتصميم المكاني، للتقدم بطلبات الترشيح لجوائزه الجديدة بنسختها الافتتاحية لهذا العام.

ويتعين على المتقدمين أن يكونوا من الطلاب المتخصصين في قطاع التصميم في عامهم الدراسي الأخير أو من المصممين الذين لا تتجاوز خبرتهم خمس سنوات في هذا المجال، فضلاً عن كونهم من مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المقيمين فيها. ويحق للأفراد والمجموعات المؤلفة من اثنين أو أكثر (أربعة أعضاء كحد أقصى) التقدم بطلبات الترشيح.

يجدر بالراغبين بالترشح للجائزة تقديم تصاميمهم وأفكارهم في موعد أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر المقبل. للحصول على المزيد من المعلومات أو تقديم طلبات الترشيح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.d3awards.com.