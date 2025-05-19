فعاليات التراث الإماراتي في «طانطان».. تنوع وغنى

أكد معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إثراء التراث الإنساني، وضمان استدامته ونقله للأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الحفل الرسمي للدورة الثامنة عشرة من موسم طانطان الثقافي، المقام في مدينة طانطان بالمغرب، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من الجماهير.

وقال معالي فارس خلف المزروعي: «إن مشاركات دولة الإمارات في موسم طانطان التي بدأت منذ عام 2014، جاءت تأكيداً على انسجام القيم والعادات والتراث المشترك بين البلدين الشقيقين، وعمق العلاقات الأخوية الثنائية التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والراحل الملك الحسن الثاني، طيّب الله ثراهما، وحرصت قيادتا البلدين على تعزيزها نحو آفاق أوسع بكافة المجالات».

وأضاف: «تدرك دولة الإمارات أن التطلع للمستقبل لا يتحقق إلا من خلال الارتباط بالهوية والتمسك بالعادات والتقاليد التي تعد جزءاً مهماً، يرتبط باستشراف المستقبل ضمن المتغيرات الثقافية والتطورات في مختلف المجالات».

ووصف معاليه موسم طانطان الثقافي بأنه «علامة مميزة في خريطة المهرجانات التراثية الدولية»، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى من خلال المشاركة في هذا الحدث المتميز إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني والمتنوع، والتعريف بجهود إمارة أبوظبي في استدامة التراث المعنوي.

وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات عام 2025 عام المجتمع يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء نسيج اجتماعي متماسك، يعزز الوحدة الوطنية والانتماء، ويجسد رؤية الدولة في تأسيس مجتمع متلاحم يحتضن أفراده ومؤسساته، ويدعم المبادرات التي ترسّخ الهوية الوطنية وتعزز مفاهيم الاستدامة المجتمعية، وتبرز التراث الغني لدولة الإمارات، اعتزازاً بتميز الشخصية الإماراتية وقيمها المتجذرة في البيئة الصحراوية، مثل الكرم والتسامح والعطاء.

وأشاد محمد فاضل بنيعيش، رئيس مؤسسة الموكار المغربية بمشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان، مؤكداً أن هذه المشاركة تسهم في إثراء فعاليات الموسم وتعزز دوره في صون التراث غير المادي، كما تعكس المشاركة الروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة والراسخة التي تربط الشعبين الإماراتي والمغربي.