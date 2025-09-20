الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي تنطلق 26 الجاري

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من 26 سبتمبر الجاري حتى 12 أكتوبر المقبل.

ينظَّم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية (قطاع الثقافة)، ومجلس بلدية أصيلة، وبمشاركة أكثر من 350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والفن والإعلام.

‏وستشهد فعاليات الدورة الخريفية لهذا العام تنظيم ندوة «محمد بن عيسى.. رجل الدولة وأيقونة الثقافة» في إطار «خيمة الإبداع»، تخصص لتكريم روح وسيرة مؤسس المنتدى، الوزير الراحل محمد بن عيسى، واستحضار جهوده في خدمة الفكر والإبداع، وإسهاماته المتواصلة في تعزيز حوار الحضارات والثقافات.

‏وتنعقد هذه الندوة الافتتاحية أيام 26، 27، 28 سبتمبر، بمشاركة أصدقاء وزملاء الراحل، من رجال السياسة ومفكرين وباحثين وإعلاميين من داخل المغرب وخارجه.

وسيتم تنظيم ندوة في موضوع «المبادرة الأطلسية: نحو رؤية أفريقية مندمجة للفضاء الأطلسي»، وندوتين حول الفنون التشكيلية، الأولى في موضوع «الفن وسلطة التقنية» (يومي 03 و04 أكتوبر)، والثانية حول «المؤسسة الفنية.. المفهوم والإنجاز الفني» (يومي 10 و11 أكتوبر)، إضافة إلى ندوة تكريمية للفنان التشكيلي المغربي عبدالكريم الوزاني (يوم 05 أكتوبر)،.

وفي مجال الأدب والشعر، سيتم خلال هذا الموسم الإعلان عن الفائز أو الفائزة بالدورة الثالثة عشرة لجائزة فليكس تشيكايا أوتامسي للشعر الأفريقي، وستنظم ندوة خاصة للاحتفاء بالفائز أو الفائزة 09 أكتوبر.

وتحتضن الدورة الخريفية لهذا العام أيضاً عدة فعاليات في الفنون التشكيلية (الحفر، والصباغة، والليتوغرافيا)، يشارك فيها 32 فنانة وفناناً، من البحرين، والأردن، وسوريا، وتونس، وكوت ديفوار، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والمغرب، إلى جانب تنظيم مشغل مواهب الطفل، وورشة كتابة وإبداع الطفل، ومشغل المسرح والتنمية الذاتية.

وبرواق المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ينظَّم أيضاً معرض لأعمال الفنانين التشكيليين: لبنى الأمين (البحرين)، وخالد الساعي (سوريا)، ومعرض تكريمي للفنان عبدالكريم الوزاني (المغرب)، ومعرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى أصيلة.

كما يحتضن قصر الثقافة معرضاً للصور الفوتوغرافية للراحل محمد بن عيسى، إلى جانب معرض جماعي لإبداعات الأطفال مواهب الموسم.