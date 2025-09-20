الأرشيف والمكتبة الوطنية يسعد الطلاب من أصحاب الهمم

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة مجتمعية بمناسبة العودة إلى المدارس، تضمنت تقديم الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من الهدايا التشجيعية للطلبة والطالبات من أصحاب الهمم، وذلك بهدف إدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، وتعزيز الثقة والإرادة في نفوسهم.

ويحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على مشاركة أصحاب الهمم بالعديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وتقديم الدعم لهم، إيماناً منه بمسؤوليته الوطنية والمجتمعية تجاه هذه الفئة من أبناء المجتمع.

والتي تتطلب تضافر الجهود مع الجهات المعنية من أجل نشر الوعي المجتمعي ودمجهم بفاعلية في المجتمع، ولما لهذه الفعاليات من أهمية في تعزيز التمكين الشامل لهم في مختلف المراحل الدراسية، وإضفاء السرور والبهجة عليهم.

وأبدى الطلبة والطالبات من أصحاب الهمم سعادتهم بمشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المبادرة ذات الأثر الإيجابي في تفعيل دورهم، وتعزيز الثقة والإرادة في نفوسهم، ودعم مسيرتهم الطموحة على درب التأهيل والتعلم.

وفي ختام المبادرة شكرت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الأرشيف والمكتبة الوطنية على الدور المجتمعي الذي يؤديه، وعلى تعاونه في إسعاد أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم وتشجيعهم على أداء دورهم في تنمية المجتمع.

ويولي الأرشيف والمكتبة الوطنية أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، حيث أصدر للطلبة من ذوي التحديات البصرية، والذين يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخصات لأهم الكتب التي أصدرها، وهي: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«خليفة: رحلة إلى المستقبل»، و«قصر الحصن 1795 - 1966»، وفي إطار اهتمامه بهذه الفئة وفر لهم أيضاً جهازاً خاصاً بقراءة لغة برايل.