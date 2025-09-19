مسافرو العالم يختارون متحف الشندغة وجهة مفضلة

منح موقع «تريب أدفايزر» العالمي متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، جائزة «اختيار المسافرين 2025»، وذلك بعد حصوله على مجموعة كبيرة من الإشادات والتعليقات الإيجابية على الموقع العالمي الشهير.

والتي صنفته ضمن أفضل 10 % من الوجهات الثقافية على مستوى العالم، بفضل ما يقدمه المتحف من تجارب ثقافية وعائلية مبتكرة تعكس جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الهادفة إلى دعم السياحة الثقافية في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار.

وحظي المتحف الذي يتكون من 22 جناحاً موزعة على أكثر من 80 بيتاً صممت وفقاً للمعايير العالمية، بمجموعة واسعة من إشادات وتعليقات المسافرين.

والتي أشارت إلى ما يتمتع به من إمكانيات كبيرة، وبنية تحتية قوية وفريق عمل متميز، إلى جانب ما يقدمه من فعاليات وتجارب تراثية متنوعة تجسد قيم الثقافة المحلية، وتُبرز أصالة المجتمع الإماراتي، وتسهم في سرد تاريخ دبي وتراثها وما حققته من إنجازات لافتة.

وقال عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة: «يعد متحف الشندغة فضاء مفتوحاً للتثقيف والتعلم والتفاعل، ومعلماً ثقافياً وتراثياً مميزاً وذلك بفضل مساراته المتفردة، وما يتضمنه من كنوز ومقتنيات ثرية أسهم في تقديمها أكثر من 100 شخص من أفراد المجتمع المحلي، جعلت منه وجهة تعليمية ومنصة فاعلة تعرِّف بتاريخ دبي وتراثها الثقافي وتسرد حكاياتها المتفردة، وتبرز إنجازاتها المتميزة».

لافتاً إلى أن حصول المتحف على جائزة «اختيار المسافرين 2025» يشكل اعترافاً دولياً بقيمته الثقافية والسياحية، ودوره في إبراز التراث المحلي وترسيخ حضوره على الخريطة العالمية.