«حروف عربية».. نافذة عالمية

أطل العدد 59 من مجلة «حروف عربية»، الصادرة عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، حاملاً ثراءً فكرياً وفنياً، ومعلناً عن خطوة رائدة في مسيرته؛ وهي إطلاق ملحق باللغة الإنجليزية .

كما كشف رئيس التحرير علي عبيد الهاملي في كلمته الافتتاحية، عن رؤية هذه المبادرة بقوله: «سيكتشف قارئ هذا العدد من مجلة «حروف عربية» إضافة ملحق باللغة الإنجليزية في نهاية العدد، يضم ملفه الأساسي وأحد أبرز موضوعاته أو لقاءاته المهمة. هذه الخدمة الجديدة نقدمها تلبية لشغف عدد كبير من القراء، الذين لا يجيدون اللغة العربية.

لكن قلوبهم مفتونة بجمال الخط العربي». وأضاف: «إن هذا الفن يستقطب اهتمام نخبة من الأكاديميين والمستشرقين وطلاب الجامعات والباحثين الشباب، على أمل أن نصدر عدداً منفصلاً باللغة الإنجليزية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى». ويُعتبر الملحق الإنجليزي.

إضافة نوعية تُثري المجلة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام عشاق الخط العربي، خصوصاً في دولة الإمارات التي تعد بوتقة للتنوع الثقافي، وتعايش الجنسيات والأعراق في جو من الألفة والتسامح.

واستعرض العدد آفاق فن الخط العربي، وأبرز فعالياته التي تزين المشهد الثقافي، من ضمنها انعقاد ملتقى الشارقة الدولي لفن الخط، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث افتتح دورته الحادية عشرة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والذي توسطت صورته الغلاف الرئيسي أثناء تكريمه الفنان خالد الجلاف، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير الملتقى.

أعد مادة الملتقى الكاتب شاكر نوري بعنوان «حروف من نور تلألأت في فضاء الإبداع العربي الإسلامي»، حيث تناول أهم فعاليات الملتقى، الذي ضم ثلاثين معرضاً، و611 عملاً فنياً، شارك فيها 261 فناناً عالمياً، بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة.

في مجال الدراسات التي تصدّرت صفحات المجلة قدم الدكتور نصار منصور دراسة بعنوان «المدرسية في فن الخط العربي: ملاحظات أولية»، تناولت الدراسة مدرسة مهمة في الخط هي «المدرسة العثمانية». وفي الحوارات أجرى الخطاط والفنان الإماراتي المعروف خالد الجلاف حواراً مع الخطاط أحمد فهد، الذي تحدث عن لقاءاته مع عمالقة الخط في العالم العربي والإسلامي.

كما شمل العدد تغطية للدورة التاسعة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الذي افتتحه وزير الثقافة المصري، بمشاركة 160 فناناً وخطاطاً يمثلون 16 دولة، وموضوعاً عن جائزة البردة في دورتها الثامنة عشرة، والتي احتفت بتكريم الفائزين، وشارك في المسابقة أكثر من 1080 مشاركاً من 50 دولة، تنافسوا على الجوائز القيمة.

ومن إمارة الفجيرة كتب الخطاط محمد النوري عن مهرجان البدر في دورته الثالثة، الذ اقيم تحت شعار «في حب النور المبين» احتفالاً بالمولد النبوي الشريف. وعُقدت ورش عمل مخصصة لإنتاج لوحات من سيرة النبي طيلة ستة أيام، وإقامة 12 ورشة عمل في الفنون العربية والإسلامية وفنون السرد التاريخي.