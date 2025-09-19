المجمع الثقافي بأبوظبي يطلق برنامج الخريف

أعلن المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن إطلاق برنامجه لموسم خريف 2025، الذي يتضمن باقة متميزة من المعارض الفنية والعروض الأدائية، والبرامج الثقافية المتنوعة، وغيرها من الفعاليات في خطوة تعزز المشهد الثقافي النابض بالحياة في أبوظبي. يَعِد موسم (سبتمبر إلى ديسمبر 2025) بمجموعة متنوعة من التجارب الثقافية.

ومن المقرر أن يتصدر برنامج المعارض المعرض الرئيسي «محمد أحمد إبراهيم: غيمتان في سماء الليل»، وهو معرض فردي يحتفي بأعمال الفنان الإماراتي الرائد محمد أحمد إبراهيم، أحد الأسماء المؤثرة في مسيرة تطور الفن المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقام المعرض من 9 أكتوبر إلى 22 فبراير.

وبالتوازي مع ذلك يقام معرض «وما بعد..» والذي يستكشف عنصر الهواء وحالاته المختلفة والمتعددة من خلال عدسة المصطلحات العربية، وتحديداً «السكون» و«الهواء» و«النسيم» و«الرياح»، ففي اللغة العربية، يرمز «السكون» إلى لحظة الهدوء والتوقف بين الحركة.

بينما يشير «الهواء» إلى الحالة اليومية اللطيفة للهواء، ويسلط المعرض الضوء على كيفية تأثير هذه الحالات الجوهرية على بيئاتنا وإيقاعاتنا الداخلية، مشجعاً الزوار على التأمل في لحظات الصمت والتحول، كما يضم المعرض أعمالاً فنية متعددة الوسائط لخمسة عشر فناناً وفنانة.

ويقام معرض «وما بعد..»، تحت إشراف منصة دروازة التجريبية للفنون، من 9 أكتوبر إلى 22 فبراير.