«كونغرس الصناعات الإبداعية».. حوارات ملهمة

ينطلق «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، على مدار يومي 14 و15 سبتمبر، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أبوظبي، تحت شعار «إعادة تخيل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور».

ويهدف الكونغرس إلى دعم مسيرة الاقتصاد الإبداعي العربي للارتقاء بمكانته عالمياً، من خلال إعادة صياغة ملامح السرد وتعزيز دور أبوظبي والإمارات محركاً للابتكار الثقافي.

ويطرح الحدث برنامجاً حافلاً من الجلسات التي تتناول موضوعات مثل قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، وأهمية الأصالة والتنوع في مواجهة تسارع التكنولوجيا، ودور المرأة في إعادة تشكيل السرد الإبداعي، إضافة إلى فرص نمو سوق الكتب الصوتية باللغة العربية.

ويفتتح الكونغرس بجلسة رئيسة مع معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عنوانها «الإبداع العربي وصياغة الحوار الثقافي العالمي».

وسيعرض معالي المبارك كيف تسهم دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، من خلال استراتيجياتها المدروسة في تمكين هذا التوجه، بما يتيح للمبدعين العرب المساهمة في مد الجسور بين الثقافات، وطرح رؤى مبتكرة في المشهد الإبداعي العالمي، بما يعزز من ترابط المجتمعات ويعمّق قيم التفاهم الإنساني.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي توسيع نطاق الكونغرس ليواكب تحولات الخطاب في عصر الذكاء الاصطناعي، ويدعم رؤية أبوظبي لترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي.

حيث تتكامل الثقافة مع الاقتصاد لفتح آفاق واسعة للنمو والابتكار»، وأضاف: «يمثل الكونغرس منصة معرفية رائدة تقدم رؤى وتوصيات عملية لتعزيز القيمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وترسيخ الحضور الثقافي العربي عالمياً، مع إتاحة الفرصة للمواهب لاكتساب الخبرات والتواصل مع أبرز العقول المبدعة».