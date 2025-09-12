محمد الشرقي: حريصون على ترسيخ القيم النبيلة ومفاهيم التسامح والتعايش

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية استذكار قيم السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيزها في نفوس الأجيال، اهتداءً بنهجه، وترسيخاً لسيرته العطرة.

جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البدر 2025، الذي يُقام تحت رعاية سموه تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة، والأخلاق الحميدة، وتعزيز التواصل بين شعوب العالم والقيم الإنسانية المشتركة ومفاهيم التسامح والتعايش، انطلاقاً من مبادئ الإسلام، واستذكاراً لمواقف السيرة النبوية العظيمة.

وتجول سموه، في المعارض المصاحبة للمهرجان: البدر، وهج المقامات، البُردة. إذ اطلع سموه على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية للمشاركين في المهرجان، والتي تبرز جماليات السيرة النبوية الشريفة.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في قصر الرميلة، أمس، الفائزين في الدورة الأولى لمنحة البدر، في فئات كتابة السيرة النبوية، وأدب الأطفال، وشِعر المديح النبوي. كما التقى سموه المشاركين في الدورة الرابعة لمهرجان البدر.

والضيوف من الفنانين والخطاطين من مختلف دول العالم. ورحّب سموه بالضيوف والمشاركين، مؤكّداً أهمية المشاريع التي تسلط الضوء على سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والدروس المُستقاة من مواقفه العطرة والقيم النبيلة التي تشكّل نهجاً متكاملاً ومعتدلاً للفرد.

ونوّه سموه باهتمام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات الثقافية النوعية ذات الأهداف المجتمعية التي تسلط الضوء على القيم والأخلاق الحميدة، وتسهم في تعزيز التواصل بين شعوب وثقافات العالم. وعبّر المشاركون والضيوف عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور حمد البقيشي، أمين عام مبادرة البدر.

وقال الدكتور حمد عبدالرحمن البقيشي، أمين عام مبادرة البدر في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان، إن دورة هذا العام تقدم طيفاً واسعاً من الفعاليات الإبداعية التي تعزز صور السيرة النبوية الشريفة، وتحتفي بالفنون الإسلامية بأشكالها.

وتضمن حفل الافتتاح، فيديو عن المهرجان، وأوبريتاً بعنوان «معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم»، شارك فيه طلبة وطالبات مدارس إمارة الفجيرة، من إخراج وتنفيذ إبراهيم القحومي، حمد الظنحاني، وسعيد سليمان وإشراف مسرح دبا للفنون والثقافة والمسرح.

حضر حفل الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأسماء الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، وعدد من المديرين والمسؤولين.