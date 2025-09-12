الشارقة تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع فنلندا

بحث معهد الشارقة للتراث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتراث، وتقوية العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا، خلال لقاء جمع الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، أمس في مقر المعهد، مع السفيرة تولا يريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم: «ناقشنا خلال اللقاء سبل التعاون لتنظيم برامج وأنشطة ثقافية مشتركة بين الشارقة وفنلندا، وخرجنا بعدد من المقترحات العملية لتعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين».

وأضاف المسلم: «تمتلك فنلندا إرثاً ثقافياً غنياً وتنوعاً حضارياً مميزاً، ويشكل هذا اللقاء خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين إمارة الشارقة وجمهورية فنلندا».

خطوة مهمة

من جانبها، أعربت السفيرة تولا يريولا عن تقديرها لزيارة معهد الشارقة للتراث، مؤكدة أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، مشيرة إلى حرص فنلندا على تطوير التعاون الثقافي والتراثي مع إمارة الشارقة وفتح آفاق أوسع للشراكات المستقبلية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل المعرفي بين الشعوب، بما يسهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين معهد الشارقة للتراث ومؤسسات ثقافية فنلندية، ويعكس مكانة الشارقة كجسر للتواصل الحضاري والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.