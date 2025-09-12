لطيفة بنت محمد : خور دبي ذاكرةوطن ومهد مجد وأيقونة تحكي

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن خور دبي يحتضن حكايات الأجداد وقصص نبلهم وفرادة سير المكان، مشيرة سموها إلى أنه ينبض بالذكريات ويمثل شريان الحياة الذي بدأت منه قصة دبي.

فكل بقعة ومرحلة على ضفافه تسرد فصلاً من ملحمة تميز وطموحات دبي، والتي أسسها وقادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومن ثم عززها وأكملها وأثراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولفتت سموها في تدوينة لها على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أرفقتها بفيديو، إلى أن أحلام الإمارة الكبيرة ولدت على ضفاف خور دبي، وتحوّلت مع الزمن إلى واقع أصبحت تفاخر به وتتصدر عالمياً في شتى الميادين.

موضحة أن هذا الممر المائي العريق، لطالما مثل قناة تواصل وتناغم وتفاعل حضارية، بين ثقافات المعمورة، ناشراً أنوار المعرفة والانفتاح والمحبة الخير والازدهار، عبر الحراك الحضاري والتجاري فيه، الذي طال بثماره كافة أصقاع العالم.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد في تدوينتها: «من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.. ينبض خور دبي بالذكريات، فهو شريان الحياة الذي بدأت منه قصة دبي، وُلدت على ضفافه أحلامنا الكبيرة، وتحوّلت مع الزمن إلى واقع نفخر به أمام العالم أجمع.

في خور دبي التقت الثقافات، وتحرّكت السفن من كل مكان، حاملة التجارة والمعرفة، ومعلنة انطلاقة دبي من قرية صغيرة إلى مدينة تعانق السماء. يحتضن بتفاصيله حكايات الأجداد، وثقافات وأفكار كل من مرّوا من هنا.. من دبي التي اعتادت أن تكون ملتقى للثقافات والشعوب والأزمنة».

وأضافت سموها: «كل مرحلة على ضفافه تروي فصلاً من حكاية طموح، قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واستكملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. خور دبي ذاكرة وطن، ومهد مجد، وأيقونة تحكي من أين بدأنا وإلى أين نمضي».