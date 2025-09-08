مكتبة جمعة الماجد تحتفي بإصدارات محمد الجوكر الرياضية

استقبلت مكتبة جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي مجموعة من الإصدارات التوثيقية للزميل الإعلامي والباحث والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، حيث تسلمتها الدكتورة شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية والوثائق بالمركز.

وتضمنت الإصدارات كتباً توثق مسيرة رموز الرياضة والأندية والشخصيات الرياضية التي كان لها إسهام بارز في تطور الرياضة الإماراتية، منها كتاب «الوصـل» وكتاب «قاسم سلطان»، لتنضم هذه الأعمال إلى رصيد المكتبة الزاخر بالمؤلفات والمراجع التراثية والتاريخية.

ويُعد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أحد أبرز المعالم الثقافية والتراثية في دولة الإمارات، ووجهة رئيسية للباحثين والمهتمين بالمعرفة، إذ يضم مقتنيات أدبية ومخطوطات ومجموعات تاريخية نادرة تشكل وعاءً ثقافياً ثرياً ينهل منه الدارسون وعشّاق التراث.

يُذكر أن محمد الجوكر يُعد من أبرز المؤرخين الرياضيين في الإمارات والخليج، وله رصيد واسع من المؤلفات التي وثّقت مسيرة الرياضة وإنجازاتها، من أبرزها: «الأهلي.. فرسان الإنجازات»، «الدكتور سلطان القاسمي الحاكم والمؤرخ الرياضي»، «العميد عراقة وتاريخ»، «الفارس»، «إمبراطور من ذهب»، «حمدان والنصر.. المسيرة والعطاء»، «رجال صنعوا الأبطال من التأسيس إلى التتويج»، «رياضة الإمارات.. تاريخ وإنجازات»، «شيبتني كأس الخليج» الذي صدر خلال دورة الخليج الأخيرة في الكويت، إلى جانب «فرحة وطن»، «في ذاكرة الخمسين»، «كأس الخليج.. رحلة عمر»، و«كانت أيام».

وتؤكد هذه الإصدارات مكانة الجوكر كأحد أبرز الموثّقين للحركة الرياضية الإماراتية والخليجية، فيما يواصل عطـاءه المتجدد في هذا الميدان الثقافي والرياضي.