إبداعات فنية بـ«أنامل إماراتية» في الشارقة



انطلق في النادي الثقافي العربي بالشارقة، أول من أمس، المعرض الفني «أنامل إماراتية»، بمشاركة 6 فنانات إماراتيات، هن: آمنة الكتبي، وآمنة البناء، وبدور الحوسني، ونورة العلي، ولطيفة الكتبي، وياسمين الخاجة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال الدكتور عمر عبدالعزيز: الفنانات يجتهدن خلال المعرض في البحث عن أساليب جديدة، ويقدمن أعمالاً تتسم بالجرأة والبحث في مختلف الأساليب.



وأكد أن النادي يسعى من خلال إقامة مثل هذه المعارض إلى دعم الشباب الذين يمتلكون الموهبة، حيث يوفر لهم منصة للعرض والتفاعل مع الجمهور.