راشد الشرقي يفتتح المبنى الجديد لمدينة الإبداع

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أهمية تلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين والإعلاميين والشركات المتخصصة بأفضل السبل وأيسرها ضمن مرافق وبنية تحتية ممتازة، لتقديم مزايا متفردة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مما يسهم في تعزيز مسيرة الرخاء والنهضة والبناء التي تشهدها إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه المبنى الجديد للمنطقة الإعلامية الحرة مدينة الإبداع «creative city» في الفجيرة، حيث استمع الشيخ راشد بن حمد الشرقي والحضور إلى شرح من سالم مرشود الحفيتي، مدير المنطقة الإعلامية الحرة مدينة الابداع، حول الخدمات المقدمة وحزم الأعمال والباقات المتخصصة والمرافق التي تسعى من خلالها إلى تلبية تطلعات واحتياجات المستثمرين والإعلاميين والمتعاملين والجمهور.

وكرم الشيخ راشد بن حمد الشرقي خلال حفل الافتتاح جميع الشركاء والرعاة الرسميين من المؤسسات الحكومية والخاصة، تقديراً لدورهم وجهودهم في تسهيل الأعمال وتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.

وقام بجولة في أرجاء المبنى اطلع خلالها على المرافق والتي شملت أكثر من 14 قاعة اجتماعات مختلفة الأحجام، إلى جانب استوديو تصوير وبودكاست يعمل على مدار الساعة.

حضر الافتتاح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.