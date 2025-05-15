مكتبة محمد بن راشد تحتضن جلسة عن دور الأدب في تشكيل وعي الجيل الجديد

ضمن برنامج «الاحتفاء بالثقافة والأدب العربي»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة أدبية نقدية بعنوان «أدب تحت المجهر: مخاطبة عقول الشباب»، والتي ناقشت خلالها الكاتبة والناقدة هيا صالح روايتها «جرعة زائدة»، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفائزة في مجال أدب اليافعين؛ وذلك بحضور نوعي من المثقفين والتربويين والمهتمين بأدب الطفل واليافعين.

وسلّطت الجلسة، التي أدارها الصحفي محمد الرفاعي، الضوء على أهمية الكتاب كوسيلة فعالة في تشكيل وعي الناشئة وصقل شخصياتهم، والفروقات الجوهرية بين تأثير الأدب وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي السريع في صياغة أفكار الأجيال الجديدة.

وخلال الحوار، تناولت هيا صالح، التحديات التي يواجهها الكتّاب عند مخاطبة فئة اليافعين، مؤكدة أن الكتابة لهم تتطلب وعياً مضاعفاً بلغة تمزج بين البساطة والعمق، مع فهم دقيق للتحولات النفسية والاجتماعية التي يعيشونها. وأشارت إلى أن الرواية قد تكون وسيلة لتقديم الأمل مثل «جرعة زائدة»، التي عالجت موضوع الإدمان من زاوية إنسانية واقعية، وقدمت نماذج حقيقية للخلاص وبناء الذات.

جوائز أدبية

كما استعرضت الكاتبة عدداً من الأعمال الفائزة بجوائز أدبية مرموقة، مؤكدة أن الأعمال الناجحة تتسم غالباً بالصدق، والحبكة الجيدة، والشخصيات المتماسكة القريبة من واقع اليافعين، مع التزامها برسائل تربوية راقية دون الوعظ المباشر.

وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول أبرز القضايا التي ينبغي للأدب المعاصر تناولها، ومن بينها الصحة النفسية، والتنمر، والاستقلالية، والانخراط بالقضايا العالمية، في ظل عالم رقمي متسارع ومتغير، إلى جانب مشاركة الجمهور آرائهم وأسئلتهم، ما أضفى على الجلسة طابعاً تفاعلياً ثرياً ومثمراً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد لتسليط الضوء على الأدب العربي المعاصر، واحتضان الحوارات الفكرية التي تمس قضايا المجتمع وتلهم الأجيال القادمة، تأكيداً لدورها الريادي كمنارة للمعرفة والثقافة والإبداع.