إطلاق برنامج مِنح المشاركة في «آيكوم دبي 2025»

في إطار استعدادات دبي لاستضافة المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال نوفمبر المقبل، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، أعلنت اللجنة التنظيمية للحدث، بالتعاون مع «آيكوم الإمارات» عن إطلاق برنامج مِنح المشاركة في مؤتمر «آيكوم دبي 2025»، ويأتي ذلك في سياق التزام اللجنة بتحقيق مبادئ الشمولية، وإمكانية الوصول والتأثير الإقليمي.

ولضمان أن يعكس مؤتمر «آيكوم دبي 2025»، الذي سيجمع الآلاف من المتخصصين والخبراء في مجال المتاحف وقادة الثقافة والعاملين في المجال الأكاديمي والطلاب، حيوية المنطقة وما تمتاز به من تنوع ثقافي، سيقدم البرنامج 140 منحة، بواقع 70 للحضور الشخصي، و70 للمشاركة الرقمية في المؤتمر، حيث ستغطي منحة التسجيل الحضوري تكاليف السفر والإقامة ورسوم التأشيرة «إن وجدت»، إلى جانب دخول جميع مرافق موقع انعقاد المؤتمر، بينما سيتمكن المستفيدون من منحة المشاركة الرقمية من متابعة فعاليات المؤتمر عبر منصته الافتراضية.

وقد صممت هذه المبادرة بهدف تسهيل المشاركة وتمكين الأصوات، التي ستسهم بشكل فعال في إثراء النقاشات حول مستقبل المتاحف، لا سيما تلك المرتبطة بمحاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

هالة بدري: البرنامج يفتح الآفاق أمام المهنيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

وبهذه المناسبة، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«آيكوم دبي 2025»: «نسعى عبر «آيكوم دبي 2025» إلى تأسيس إرث مستدام يقوم على مبادئ الشمولية، وإيجاد فرص جديدة، وتحقيق الأهداف المشتركة، ويجسد برنامج المنح، الذي أطلقناه إيماننا بأهمية الاحتفاء بوجهات النظر الجديدة ودورها في إثراء الحوار العالمي، وفتح الآفاق أمام المهنيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتمكينهم من المساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع».

فئات مؤهلة

وتشمل الفئات المؤهلة لتقديم طلبات الحصول على المنحة كلاً من المتخصصين في قطاع المتاحف، والطلاب، والعاملين في المجال الثقافي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أو الذين قدموا مساهمات في هذه المنطقة في مجالات الممارسة أو البحث ذات الصلة، وبدأت اللجنة باستقبال الطلبات عبر موقع «آيكوم دبي 2025» الرسمي [https://dubai2025.icom.museum/grants]، وسيكون 31 مايو الجاري آخر موعد للمشاركة، فيما يجب على المؤهلين للمنحة تقديم نسخة عن سيرتهم الذاتية، ورسالة دافع تتكون من 500 كلمة كحد أقصى، وقد يطلب من المقبولين في المنحة المساهمة بمجموعة من الأفكار أو المقترحات، ولا تعتبر عضوية «آيكوم» شرطاً إلزامياً للتقديم.