جناح الإمارات في «البندقية» يستقبل الزوار

ونحن على يقين بأن العمارة يمكن أن تكون أداة للتغيير الإيجابي، وأنها قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات العالمية».
وحول أبرز عشرة أسباب تجعل زيارة معرض «على نارٍ هادئة» في بينالي البندقية تجربة لا تُنسى قالت المعمارية عزه أبوعلم: أولاً، استكشاف حلول مبتكرة للأمن الغذائي، حيث يقدم المعرض رؤى معمارية فريدة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في المناخات القاحلة.
وثانياً، اكتشاف التراث الإماراتي في العمارة.
وثالثاً، التعرف على نماذج عملية للتصميم المستدام. ورابعاً، مشاهدة أحدث الاتجاهات في العمارة المستدامة، حيث يقدم المعرض منظوراً مستقبلياً حول دور العمارة في خلق أنظمة غذائية مستدامة. وخامساً، تجربة فنية فريدة من نوعها، فالمعرض يمزج بين العمارة والفن والتصميم المهني على الأبحاث.
وسادساً، اكتساب رؤى حول التحديات العالمية، إذ يربط المعرض بين التحديات المحلية في دولة الإمارات والقضايا العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة. وسابعاً؛ التعريف بالثقافة الإماراتية. وثامناً، التفاعل مع خبراء العمارة والتصميم.
وتاسعاً، المشاركة في حوار عالمي لأن بينالي البندقية هي منصة عالمية للفن والعمارة، والمشاركة في المعرض تتيح لك أن تكون جزءاً من هذا الحوار. وعاشراً، تجربة بصرية مذهلة، حيث يقدم المعرض تجربة بصرية فريدة تجمع بين التصميم المعماري المبتكر والعناصر الفنية الجذابة.