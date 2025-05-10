«زيثروليت».. غواية الخيال العلمي

يستقطب أدب الخيال العلمي مزيداً من الأقلام الإماراتية الجديدة، في ظاهرة تستحق أن تدرس أبعادها وآفاقها المستقبلية، والبحث في أسباب هذه «الغواية» الأدبية، التي قد تكون مدفوعة بالتوجهات العامة، التي تشجع على استيعاب علوم العصر، وإطلاق العنان للخيال المبدع.

وفي سياق هذه الظاهرة، برزت مؤخراً رواية «زيثروليت - عالم موازي»، لمؤلفها الدكتور محمد بن محمد صالح الحسن، الإعلامي والكاتب والروائي والمدرب المؤسسي الدولي المعتمد، التي تشكل إضافة جديدة إلى هذا النوع من الكتابة في الإمارات.

تسرد الرواية قصة شاب يدعى محمد، يكتشف مخطوطة قديمة تقوده إلى مغامرة استثنائية في عالم موازٍ مليء بالأسرار؛ فينتقل مع أصدقائه عبر أبعاد كونية، ويواجهون ألغازاً علمية، ويجدون أنفسهم إزاء قرارات مصيرية، تكشف لهم معاني أعمق عن الذات والزمان والمستقبل.

تمزج الرواية بين الخيال، والبعد الإنساني، والتساؤلات المصيرية حول انتماء الإنسان لبيئته ومحيطه. كما يخاطب المؤلف الوعي المعرفي لدى القارئ بتقديمه مفاهيم علمية مبسطة في سياق سردي مشوق، مقدماً دعوة لاكتشاف ما وراء الواقع، عبر رحلة تمتد من قلب الأرض إلى حدود الفكر والاحتمال.

فرغم التحديات التي يواجهها بطل الرواية ورفاقه، إلا أن الرواية تؤكد أن الأمل هو المحرك الذي يبقي الإنسان واقفاً أمام المحن والصعاب. يذكر أن المؤلف الدكتور محمد بن محمد صالح الحسن وقع رواية «زيثروليت - عالم موازي»، الصادرة عن دار إبهار للتوزيع والنشر، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته المنصرمة.