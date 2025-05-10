مهرجان أبوظبي يواصل ترسيخ مكانته الدولية بفعاليات نوعية

تواصل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقديم مهرجان أبوظبي في دورته الثانية والعشرين تحت شعار «أبوظبي: العالم في مدينة»، حيث يرسّخ المهرجان مكانته كمنصة ثقافية عالمية، بعد أن استقطب في هذه الدورة منذ انطلاقها مطلع فبراير لغاية الآن، أكثر من 8500 من الجمهور، لحضور مجموعة من العروض المميّزة التي تقام لأول مرة في العالم العربي، والتي قدّمها نخبة من كبار مبدعي العالم المرموقين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: يعكس برنامج مهرجان أبوظبي بشعار دورته الثانية والعشرين «أبوظبي – العالم في مدينة»، مكانة العاصمة كملتقى عالمي يمدُّ جسور الحوار الثقافي والتفاهم بين الشعوب، ترجمةً لمبادئ عام المجتمع في التماسك المجتمعي والتعدّدية والتنوّع الثقافي في إطار التناغم والوحدة، والجمال والسلام.

وأضافت: من خلال كبريات فرق الأوركسترا والفنانين اليابانيين، في ظهورهم الأول في العالم العربي، كرّم المهرجان اليابان الدولة ضيفة الشرف، احتفاء بأكثر من خمسين عاماً من الصداقة والتعاون.

وتابعت: يجسّد مهرجان أبوظبي عهدنا المتجدّد بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتزامنا ببناء الحضارة الإنسانية واستشراف مستقبل مشرق لمشهد الثقافة والفنون عالمياً.

ويواصل مهرجان أبوظبي فعالياته خلال فصل الصيف ببرنامج فني متنوع، يشمل معرضاً مميزاً للفنون البصرية ينظم بالتعاون مع متحف سيئول للفنون، ويُقام في منارة السعديات. كما ينطلق البرنامج الدولي للمهرجان إلى أبرز العواصم العالمية، من لندن إلى نيويورك، ليُعرّف الجمهور العالمي بالهوية الثقافية الإماراتية الأصيلة.