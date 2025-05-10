معرض «توتيم» يحتفي بالحوار بين الثقافات

تستضيف خولة للفن والثقافة معرض «توتيم»، تجربة فنية معاصرة تحتفي بالتنوع الثقافي والتعبير الإبداعي من خلال رؤية المصممة العالمية جرازينا سولاند، المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة Sollands.

ويقدم المعرض، الذي انطلق أمس بمقر خولة للفن والثقافة في أبوظبي، سلسلة أعمال تفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هند راشد وغالية كلاجي وغالب حويلا وإيهاب أحمد ونضال خضور ونوار شرتوح وسحر غفامي ويوسف ياسين وريم المزروعي.

ويتكوّن كل عمل من أقراص فنية منفردة رسمها الفنانون بأساليب تعبّر عن تجاربهم وهوياتهم الثقافية ليتم تجميعها بإشراف جرازينا سولاند في توتيمات فريدة تعكس مفاهيم الهوية الجماعية والذاكرة المشتركة.

وقالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني؛ سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»: «يجسد معرض «توتيم» رؤيتنا في خولة للفن والثقافة لبناء مساحة تفاعلية تعزز الفهم المتبادل من خلال الفن.

وتدعو للتأمل في الروابط العميقة التي تجمع البشر عبر اختلافاتهم»، لافتة إلى أن هذه التوتيمات ليست مجرد أعمال فنية، بل هي كيانات رمزية تنبض بالروح والذاكرة.

وأضافت: «نحن نؤمن بأن الفن قادر على تجاوز الحدود وتوحيد الشعوب عبر لغة جمالية وإنسانية مشتركة، ومن خلال هذا المعرض نسلّط الضوء على غنى التنوع الثقافي في منطقتنا»، مشيرة إلى أن دعم الفنانين وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم، ضمن إطار جماعي هو من صميم رسالة المؤسسة.