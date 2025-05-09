ورشة تبحث دور الذكاء الاصطناعي في الأرشفة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة عمل بعنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات الأرشفة والمكتبات»، كشف فيها عن توجهاته في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن موضوع الورشة يلامس جوهر المهام، التي يضطلع بها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

وقال: «إن هذا التطور المتسارع لا يكتمل إلا من خلال التعاون وتكامل الجهود بين مؤسساتنا المختلفة، فالعمل المشترك هو ما يضمن الاستدامة والريادة».

بعد ذلك استعرض مكتب التخطيط الاستراتيجي محطات تاريخية للأرشيف والمكتبة الوطنية وصولاً إلى الوضع الراهن، ثم استشرف بعض الاتجاهات المستقبلية، وأشار إلى المقارنات المعيارية مع كبريات الأرشيفات والمكتبات في العالم.

فيما سلط مكتب التخطيط الاستراتيجي الضوء على الخطة الاستراتيجية، ورسم خريطة طريق نحو المستقبل، وتمهيد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته إلى الأرشيف والمكتبة الوطني.