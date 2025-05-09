ندوة الثقافة والعلوم تستعرض إنجازاتها

عقدت الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم في دبي اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط، المدير المالي، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وحضر الاجتماع مندوب هيئة تنمية المجتمع سعيد ماجد المهيري.

وقد تم استعراض ومناقشة التقارير الإدارية والمالية، ومنجزات الندوة من أنشطة وفعاليات خلال السنوات الثلاث الماضية. وشكر بلال البدور، باسمه واسم مجلس إدارة الندوة والجمعية العمومية، أعضاء الجمعية العمومية لدعمهم المتواصل وحضورهم الفعّال، مؤكداً استمرار الندوة على نهجها الذي خطه المؤسسون والرواد بما يتفق مع توجيهات القيادة الحكيمة.

وتم تقديم خطة النشاط الثقافي للندوة، والميزانية المالية للعام الجاري كما تم استعراض أنشطة عام 2024 التي تميزت بالزخم والتنوع. واستمرار مجلة (حروف عربية) في الصدور. كما تم استعراض مشاركات وأنشطة نادي الإمارات العلمي.