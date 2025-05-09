وفد ثقافي روسي رفيع يزور مكتبة محمد بن راشد

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً ثقافياً حكومياً رفيع المستوى من روسيا الاتحادية، برئاسة جانا أليكسييفا، السكرتير العام ونائبة وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، وحضور مدير مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، ماريا فيدينيابينا.

وذلك ضمن زيارة رسمية للتعرف إلى مرافقها وخدماتها وتجربتها الرائدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استهل اللقاء بالترحيب بالوفد. وأشاد معاليه بالعلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، والحضور الفاعل للجالية الروسية في دبي.

كما أكد حرص المكتبة على توفير ركن خاص للكتب باللغة الروسية، إضافة إلى عرض مقتنيات نادرة من أعمال الأدباء الروس مثل دوستويفسكي وبوشكين ضمن معرض الذخائر.

وأكد معاليه، خلال اللقاء، رغبة المكتبة في إثراء محتواها من الأدب الروسي، لاسيما في مجالات الفنون، والعمارة، والموسيقى، والسينما، في ظل ما تمتلكه روسيا من إرث ثقافي غني وريادة في هذه المجالات.

كما تطرّق إلى جهود دولة الإمارات في دعم الثقافة من خلال مشاريع نوعية مثل متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.من جهتها، أشادت نائبة وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، بالمستوى الثقافي الراقي الذي لمسته في دولة الإمارات، وخاصة في متحف اللوفر أبوظبي ومتحف المستقبل بإمارة دبي.

وأكدت رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع مكتبة محمد بن راشد، لاسيما في ظل وجود أكثر من 42 ألف مكتبة بروسيا، تضم مجموعات واسعة من الكتب النادرة، وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم خدمات ثقافية متقدمة للمجتمع، مشيرة إلى أهمية التعاون في تنظيم معارض ثقافية مشتركة بين الدول.

دور حيوي

وخلال اللقاء، أكدت ماريا فيدينيابينا، مدير مكتبة الأطفال الحكومية الروسية، الدور الحيوي الذي تؤديه مكتبات الأطفال في روسيا، حيث خصصت نحو 300 مكتبة من أصل 42 ألفاً للأطفال.

والتي يعمل فيها مختصون في علم النفس ومؤهلون لتقديم تجربة تعليمية وتربوية شاملة تلبي احتياجات الأطفال بمختلف فئاتهم، مشيدة بمكتبة الأطفال في مكتبة محمد بن راشد وما تحتويه من كتب ومعرفة وتقنيات ومساحات ترفيهية للأطفال.

وأشارت إلى اهتمام القيادة الروسية، بتعريف العالم بالإرث الثقافي الروسي، مؤكدة أهمية دور المكتبات في ترسيخ القيم والتقاليد لدى الأجيال الناشئة.

كما أشارت إلى التعاون الذي يجرى بين روسيا وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على الموروث الإماراتي في روسيا الاتحادية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان إهداءات ثقافية رمزية تعكس روح التعاون والصداقة، ثم اصطحب فريق إسعاد المتعاملين في المكتبة الوفد الروسي في جولة تعريفية داخل معرض الذخائر والأقسام المتخصصة، والتي تزخر بمقتنياتها المعرفية والتاريخية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لمكتبة محمد بن راشد لتعزيز الحوار الثقافي والتعاون الدولي، بما يدعم رسالتها في نشر المعرفة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع.