اتحاد كتاب الإمارات يناقش «دور الأدب في تعزيز قيم التسامح»

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمس، بمقره في أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان «دور الأدب في تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع» وذلك في إطار الموسم الثقافي للعام الجاري.

شارك بالجلسة، الكاتب والإعلامي رفعت إسماعيل بوعسّاف، مؤلف كتاب «التسامح في الإمارات.. سيرة جديدة وضّاءة للأخوة الإنسانية.. شهادات وقصص بطلها الآخر»، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين، بإدارة شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة.

ناقش رفعت بوعسّاف خلال الجلسة قيم التسامح التي تنتهجها سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الأصعدة، مؤكداً أن مضامين الثقافة وميادينها وتجلياتها في الدولة، تجسد صورة نموذجية لتقاطع وتواصل الحضارات وللمشاعر والمصائر المشتركة بين الشعوب.

كما تحدث الكاتب خلال الجلسة، عن الفعل الثقافي في دولة الإمارات ورفده لمضامين التسامح، ويتمثل ذلك في نتاجاتها المتسامحة في طابعها ورموزها، وذكر أن دولة الإمارات تحظى بقادة محبين للثقافة ومؤمنين بقيمتها ويجسدون فيها خير قدوات ومنارات في الميدان الثقافي، وأن دور أبنائها المبدعين من المواطنين والمقيمين الذين ينتمون إلى ثقافات وجنسيات عديدة، يشكل أعلى مراحل التجانس المجتمعي والثقافي بين الشعوب.

وأكد الدور الإعلامي الكبير في دولة الإمارات والجهود والسياسات التي تنتهجها لتحصين البيئة الإعلامية من خلال ضبط وتنظيم آليات عمل وممارسات الإعلام التقليدية وعبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل، بقوانين تكفل عدم المساس بقيم المجتمع وتعزيز التعايش والتناغم الإنساني.