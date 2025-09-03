140 ألف إصدار بالمكتبة الرقمية في دبي

تشكل المكتبة الرقمية التابعة لمكتبات دبي العامة، فضاءً معرفياً واسعاً، ومصدراً غنياً بالمعلومات، بفضل ما تتضمنه من إصدارات إلكترونية ووسائل معرفية، وما تقدمه من خدمات متنوعة تسهم في إثراء معارف روادها والارتقاء بفكرهم ووعيهم وخبراتهم، وهو ما ينسجم مع تطلعات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الهادفة إلى غرس ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع.

وإعداد أجيال قارئة ومثقفة قادرة على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. وتُعد المكتبة التي أطلقت في 2021، جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها الهيئة، وتعكس جهودها في تعزيز المشهد الثقافي المحلي، بما يواكب رؤى دبي الطموحة بأن تكون الأكثر كفاءة وتكاملاً وأن تصبح نموذجاً عالمياً للمدن الذكية.

وتتيح المكتبة الرقمية لأعضائها إمكانية تصفح أكثر من 140 ألف كتاب وإصدار إلكتروني، بالإضافة إلى آلاف الرسائل الجامعية والأبحاث، والنشرات الدورية والمقالات، والتقارير المتخصصة في مختلف مجالات الأدب والعلوم والتاريخ والطب والفنون والاقتصاد والتعليم، إلى جانب أهم المراجع العلمية وإصدارات المجلات والصحف المحلية والدولية، وغيرها، التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية.

ما جعلها وجهة للدارسين ومحبي الكتب، ومنصة مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المختلفة، وتمنحهم الفرصة للتعلم المستمر.

وتضم المكتبة الرقمية مجموعة واسعة من قواعد البيانات والمراجع المعرفية العالمية المتنوعة التي تسهم في تعزيز تجربة أعضاء مكتبات دبي العامة.

وذلك من خلال توفير الفرصة أمامهم للاستفادة من قاعدة «أوفر درايف» (OverDrive) التي تتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة قيّمة من المقاطع والكتب الإلكترونية والصوتية الموجهة لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين.

كما يمكن لرواد المكتبة الرقمية الاطلاع على محتوى منصة «غلوبال نيوزستريم» التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الأخبار والمقالات والتقارير.

وفي هذا السياق، أشار عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، إلى أن المكتبة الرقمية تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المعرفية والرقمية التي تقدمها مكتبات دبي العامة، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير هذه المنصة لتلبية احتياجات القراء والباحثين.

وقال: «صممت المكتبة الرقمية وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا القطاع، وأصبحت مع مرور الوقت حاضنة للعديد من المصادر الثقافية والتعليمية الشاملة التي تقدمها مكتبات دبي العامة والمنصات العالمية المتخصصة، ما يعزز مكانة المكتبة الرقمية كرافد ثقافي مهم يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى توسيع آفاق رواد المكتبة وتطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية المختلفة».

ولفت إلى أن المكتبة تتيح للمستخدمين فرصة تصفح المصادر وقراءتها وتحميلها، وتوفر لهم إمكانية البحث المتقدم حسب الموضوع أو اللغة أو نوع المادة. كما يمكنهم الاستفادة من خصائصها المختلفة مثل الحفظ والترجمة ومشاركة المحتوى، وإنشاء قوائم مفضلة، ما يسهم في جعل تجربة التعلم والقراءة أكثر تفاعلاً وفعالية.