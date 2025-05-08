الأرشيف والمكتبة الوطنية ينضم إلى DataCite

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية عن انضمامه إلى مجموعة DataCite العالمية بإطلاقه تحالف DataCiteUAE في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية التي تنتجها الدولة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة DOIs ويسعى تحالف DataCiteUAE إلى تمكين المؤسسات العلمية والثقافية والفكرية في دولة الإمارات بتخصيص معرفات فريدة ودائمة لمجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك البحوث ومقالات الدوريات والرسائل الجامعية، ومجموعات البيانات والصور والتقارير والجوائز وحتى الكيانات المادية، وتضمن هذه المعرفات الرقمية أن تكون المواد قابلة للاكتشاف والوصول إليها والاستشهاد بها على نطاق دولي.

التزام

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات كمركز إشعاع ثقافي عربي وعالمي، وهي تعكس التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية واهتمامه بتعزيز البحث المفتوح وتهيئة بيئة تعاونية تعظّم من إمكانية اكتشاف المعرفة وإعادة استخدامها، وهذا يتفق مع رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يتطلع إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.

وأضاف أنه في ظل تطلعاتنا نحو الحضور بقوة في عالم اقتصاد المعرفة، فإن ربط المخرجات البحثية بالنظام الأكاديمي الدولي سيجعل هذا التحالف يساعد المؤسسات على تحقيق حضور أوسع والاعتراف بمساهماتها وحفظها إلكترونياً مع حقوق التأليف والنشر كافة على المدى اللامحدود زمانياً ومكانياً، ويوفر لها الاستفادة من البنية الأساسية لمجموعة DataCite العالمية، ويمكن من الانتقال إلى ممارسات البحث المفتوح مما يعزز رؤية المخرجات ويمهد الطريق لتحقيق أكبر فائدة منها.

ورحب ماثيو بايز، المدير التنفيذي لمجموعة DataCite، بهذه المبادرة، قائلاً: «يسعدنا انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية، المؤسسة الثقافية الرائدة في مجال التوثيق والأرشفة وصناعة المحتوى الثقافي في دولة الإمارات، إلى مجتمع DataCite عضواً ريادياً لتحالف DataCiteUAE».