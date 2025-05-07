«أبوظبي للغة العربية» يكرّم 15 مدرسة تقديراً لمبادراتها المعرفية

كرّم مركز أبوظبي للغة العربية 15 مدرسة متميزة من مناطق أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب مدارس الدار التعليمية بفروعها العشرة، وذلك نظير مشاركاتها البارزة وتفاعلها النوعي في مسابقة «في البيوت والمدارس»، التي استمرت أشهراً ضمن البرنامج المجتمعي لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الـ34، والذي اختتم مؤخراً.

إذ هدفت هذه المبادرة إلى تعميق العلاقة بين الأجيال الناشئة والكتاب، وتحويل البيئة التعليمية إلى حاضنة حيوية للإبداع والتعلّم والتفاعل الثقافي.

وشهدت المسابقة، التي تُنظم سنوياً في إطار دمج العمل الثقافي بالمدارس، مشاركة قياسية هذا العام، إذ بلغ عدد الطلبة المشاركين مباشرة 3562 طالباً وطالبة، فيما وصل عدد المستفيدين من الأنشطة المصاحبة إلى أكثر من 14674 طالباً، ضمن 25 مدرسة من القطاعين الحكومي والخاص، شاركوا بإشراف مباشر من 203 معلمين ومشرفين تربويين، وبإجمالي تفاعل طلابي فاق 18236 مشاركاً.

وقدّمت المدارس أعمالاً إبداعية تميزت بالتنوّع والابتكار، وشملت عروضاً مسرحية ورسومات وأبحاثاً أدبية وتقنية، إلى جانب مبادرات على منصات التواصل الاجتماعي، مستلهمة المحاور الأربعة للمسابقة، وهي: شخصية العام «ابن سينا»، وضيف الشرف «ثقافة الكاريبي»، وكتاب العالم «ألف ليلة وليلة»، إضافة إلى شعار المعرض «مجتمع المعرفة... ومعرفة المجتمع».