نهيان بن مبارك يطلق مسابقة «حياتنا في الإمارات» احتفاءً بعام المجتمع

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عن إطلاق المبادرة المجتمعية، وهي مسابقة «حياتنا في الإمارات» في عام المجتمع، على أن يتولى تنفيذها صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش، وبالمشاركة الكاملة من كل أطياف المجتمع وعناصره.

ودعا معاليه إلى أن يسهم الجميع في هذه المسابقة بكتاباتهم حول حياتهم في الإمارات، ويعبرون من خلالها عن رؤيتهم لهذه الدولة الغالية، وعن اعتزازهم بالحياة في مجتمع قوي ومتلاحم له إنجازات هائلة ومتواصلة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في بداية الاحتفالية التي نظمها صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش بمسرح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعالياته أمس محققاً نجاحات نوعية، وبحضور عدد كبير من المسؤولين وكبار الكتاب والمفكرين ورؤساء الجامعات الإماراتية ولفيف من المثقفين العرب، كما حضر الاحتفالية عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن مسابقة «حياتنا في الإمارات» إنما هي دعوة إلى كل مَنْ يتخذ من هذا البلد بيتاً للعيش الكريم وموطناً للعمل والاستقرار والإنجاز، وهي دعوة للتعبير بالكتابة عن مشاعرهم تجاه الإمارات، إما بقصةٍ قصيرة أو مقال موجز، أو فكرة أو خاطرة مفيدة، أو رسالة للأهل وللأصدقاء، أو لأبناء وبنات الوطن أو حتى لسكان العالم كله، وذلك بالنثر أو بالشعر وبإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، يعبرون بذلك عن حياتهم وانطباعاتهم وتجاربهم الشخصية في الإمارات.

وعن أهداف المسابقة قال معاليه: «إننا نهدف من خلال هذه المسابقة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن محبتهم العميقة للإمارات، وعن ولائهم لها وثقتهم الكاملة في أنها دولة رائدة، تسير قدماً نحو تحقيق التقدم والنماء».

وأضاف معاليه: «إن هذه المبادرة المجتمعية إنما تجيء كاستجابة واعية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن يكون هذا العام «عام المجتمع» مناسبةً نحتفي فيها بالقيم والمبادئ الأصيلة التي تشكل مسيرة هذا المجتمع، وتجعل السعي الدائم والمخلص نحو تقدمه ونجاحه مجالاً حيوياً للعمل المشترك، والجهد المثمر لجميع مَنْ يعيش على هذه الأرض الطيبة».