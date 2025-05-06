قدمت برنامجاً حافلاً ضم أكثر من 12 فعالية.. إنجازات ومبادرات مكتبة محمد بن راشد الثقافية تتألق في «أبوظبي للكتاب»

اختتمت مكتبة محمد بن راشد بنجاح كبير، مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث نظمت سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، والأمسيات الشعرية والأنشطة التفاعلية، وتعريف الجمهور بأبرز مبادراتها ومرافقها وخدماتها، بالإضافة إلى إطلاق تقريرها السنوي، الذي يسلط الضوء على أبرز إنجازاتها ومبادراتها الثقافية والمعرفية خلال عام 2024.

واستقطبت المكتبة خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، جمهوراً متنوعاً من مختلف الفئات العمرية والثقافية، حيث شكّل جناحها منصة معرفية وتفاعلية جمعت بين المحتوى المميز والتجربة الثقافية والترفيهية الثرية.

وعلى هامش مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قدمت المكتبة برنامجاً حافلاً ضم أكثر من 12 فعالية نوعية، تنوّعت بين ورش عمل وجلسات حوارية وأمسيات قرائية، إلى جانب أمسيتين شعريتين ومسابقات تفاعلية وترفيهية للجمهور.

وسعت المكتبة من خلال هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا المعرفية والثقافية المعاصرة، والاحتفاء باللغة العربية وبالأدب المحلي والعالمي، إلى جانب تناول موضوعات ترتبط بالملكية الفكرية، وصناعة المحتوى الرقمي، ومستقبل المكتبات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما أضاءت المكتبة خلال مشاركتها على أبرز مرافقها كمعرض الذخائر ومركز الترميم، وخدماتها الرقمية من بينها العضوية الرقمية، التي تتيح للزوار الوصول السهل إلى محتواها المعرفي، إلى جانب استعراض إصداراتها التي شملت أعمالاً بحثية، ورسائل علمية، وروايات عالمية مترجمة.

وعلى مدار أيام المعرض، شهد جناح المكتبة حضوراً وزيارات من طلبة المدارس، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب الكتّاب ودور النشر، حيث أشاد الزوار بالخدمات التي تقدمها المكتبة، وبما تضمه من مرافق ومبادرات نوعية، تعكس التزامها المتواصل بالتميز والابتكار في مجالات الثقافة والتعليم، وتعزيز نشر المعرفة لدى جميع فئات المجتمع.