ملتقى الشارقة الدولي للراوي يسرد «حكايات الرحّالة» 22 الجاري

نظم معهد الشارقة للتراث، أمس، مؤتمراً صحفياً في مركز التراث العربي التابع للمعهد، كشف خلاله عن أجندة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي «اليوبيل الفضي».

والتي ستقام خلال الفترة من 22 حتى 26 سبتمبر الجاري، في مقر مركز التراث العربي بالمدينة الجامعية في الشارقة، بمشاركة أكثر من 120 راوياً وخبيراً وباحثاً وإعلامياً من أكثر من 35 دولة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي: «قبل خمسة وعشرين عاماً انطلقت فعالية «يوم الراوي» في الشارقة تكريماً للوالد راشد الشوق – رحمه الله – الذي كان أحد أبرز الرواة في الإمارات، ومع مرور السنين تحوّل الحدث إلى منصة دولية بعد تأسيس معهد الشارقة للتراث، ليصبح «ملتقى الشارقة الدولي للراوي» ويجمع الرواة والخبراء من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نحتفي هذا العام باليوبيل الفضي للملتقى، ونرحب بجمهورية المالديف ضيف شرف الدورة، كما نكرم معالي محمد المر الشخصية الفخرية، والدكتورة كلاوديا من إيطاليا الشخصية الاعتبارية، تقديراً لعطائهما وإسهاماتهما في خدمة الثقافة والتراث».

ومن جانبها، قالت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي بالمعهد والمنسق العام للملتقى: «تأتي هذه الدورة لتؤكد مكانة الملتقى كحدث ثقافي استثنائي يفتح نوافذ جديدة على التراث الإنساني. وقد اخترنا شعار «حكايات الرحّالة» لما يحمله من رمزية عميقة في تاريخ الشعوب وتجاربها، حيث تعكس الرحلات تنوع المعارف والقيم عبر الزمان والمكان». وأضافت إن هذه الدورة ستشهد إطلاق مبادرة «الوفاء للمبدعين».