منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في «أبوظبي للكتاب» تثري مجتمع المعرفة

شهدت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 عدداً كبيراً من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، والتي تعدّ هدفاً آخر من مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمعرض ومكملاً للإصدارات المتخصصة التي تحفل بها المنصة، وتسهم هذه الفعاليات بإثراء مجتمعات المعرفة.

فقد شهدت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم ندوة قانونية جرت بالتعاون مع وزارة العدل حول «التحكيم في قضايا الملكية الفكرية» قدمها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أكد فيها أن الملكية الفكرية أصبحت هي البنية القانونية المهمة في حماية الاستثمار الفكري والبشري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصدرت عدداً من القوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية وقوانينها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق إنفاذ القوانين، والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية، والمنازعات التي من الممكن خضوعها للتحكيم، وفوائد التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.

وحلّ المنازعات بالتحكيم على المستوى الدولي، ومركز الويب والتحكيم والوساطة وجوانب التدريب والتأهيل في التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.

وفي جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً جرى تنظيم جلسة نقاشية حول «أندية القراءة ودورها في التوعية المجتمعية»، شاركت فيها الأستاذة روضة المنصوري التي أسست نادي كلمة في مكتبة الوطن، والأستاذ وليد سيف غيلان من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية أندية القراءة في تعزيز الثقافة والمعرفة، وتبادل الرؤى، والتشجيع على القراءة بوصفها الأسلوب الأمثل لاكتساب المعرفة التي تعد أساساً في نهضة الأمم، فيما تطرقت الجلسة إلى التحديات التي تواجهها نوادي القراءة.

كما قدمت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية للمشاركين من رواد المعرض ندوة حول رواية «أمهات الأشجار.. رحلة لاستكشاف حكمة الغابات» للدكتورة سوزان سيمارد، وشارك في الجلسة النقاشية مترجمة الرواية الأستاذة باسمة المصباحي التي تحدثت عن تجربتها في ترجمة الرواية، وعن التحديات التي تواجه عمليات الترجمة، والأستاذ وليد غيلان من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وكان مشروع الأرشيف والمكتبة الوطنية المجتمعي التفاعلي x71 الذي يحتفي بالزينة والحلي في دورته الأولى محور عدد كبير من الورش التي شهدتها منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وشارك فيها عدد كبير من الأطفال ومن رواد المعرض.