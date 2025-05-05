«ابن سينا» في «أبوظبي للكتاب».. «كما لم تره من قبل».. تجربة تفاعلية

استمتع زوّار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي اختتم فعالياته، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، بعوالم جناح، يفيض بالدهشة، مخصص لتكريم شخصيته المحورية، الطبيب والفيلسوف الموسوعي ابن سينا، أحد أعلام الحضارة العربية الإسلامية. فالجناح، الذي حمل اسم «ابن سينا كما لم تره من قبل»، والمصمم بأساليب تفاعلية حديثة، أتاح لجمهور المعرض الغوص في عوالم هذا العالِم الخالد، والتعرف إلى منجزاته بمناسبة مرور 1000 عام على صدور كتابه الشهير «القانون في الطب».

فمن خلال شاشات عرض وأجهزة لوحية وتقنيات ذكاء اصطناعي، انطلق الزوار في جولة معرفية تفاعلية توثق أبرز مراحل حياة ابن سينا، من نشأته في مدينة بُخارى، حيث انتقل إليها مع والده وهو في الخامسة من عمره، وتلقى علوم القرآن والفقه واللغة، وصولاً إلى انخراطه المبكر في الفلسفة والرياضيات وعلوم الطبيعة، ثم الطب الذي بدأه نظرياً، لينتقل في سن السادسة عشرة إلى الممارسة العملية، إذ عُرف عنه علاجه المرضى من دون مقابل، واكتسب مكانة مميزة كأحد أبرز أطباء عصره.

الجناح لم يكتفِ بسرد السيرة، بل منح الزائرين تجربة غامرة متعددة الحواس، استعرض خلالها محطات مفصلية في مسيرة ابن سينا العلمية والإنسانية، وتوَّج ذلك بلقاء افتراضي مع شخصية ثلاثية الأبعاد للعالِم، جرى تطويرها بوساطة الذكاء الاصطناعي، إذ أمكن للزوار التفاعل معها والتقاط صور تذكارية لتوثيق هذه اللحظة الفريدة.

ويأتي هذا التكريم ضمن رؤية معرض أبوظبي الدولي للكتاب للاحتفاء بالرموز الكبرى التي أسهمت في صناعة المعرفة الإنسانية، ويعكس التزامه بتقديم المحتوى الثقافي بوسائط حديثة تدمج بين التراث والتكنولوجيا، وتُقرّب الشخصيات التاريخية من الأجيال الجديدة بأسلوب تفاعلي مُلهِم.