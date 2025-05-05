«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق إصدارات نوعية

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عدداً من الإصدارات البارزة، ضمن فعاليات مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، من ضمنها كتاب «الأشباه والنظائر في النحو» للإمام جلال الدين السيوطي (849 - 911هـ)، الذي يعدّ مرجعاً موسوعياً نخبوياً في النحو والصرف، وقد انتهج فيه الإمام السيوطي طريقة الفقهاء في تصنيف المسائل وتأصيل القواعد، فنقل روح المنهج المقارن إلى علم النحو.

ويقدم السيوطي في كتابه دراسة مقارنة عميقة للمسائل اللغوية بمنهج فريد في جمع القواعد النحوية وتصنيفها، حيث قسّمه إلى سبعة فنون، تشمل القواعد والأصول النحوية، والفروع المرتبة على حروف المعجم، والضوابط والاستثناءات، ما يسهل على الدارسين فهم واستيعاب المسائل النحوية المعقدة.

وقد نجح المؤلف في بناء جسر بين الألفية النحوية والموسوعة الجدلية، فجاء عمله جامعاً بين الفقه النحوي والرؤية الموسوعية.

وجاءت هذه الطبعة (2025م) مستهدية بطبعة دمشق، التي صدرت في عام (1986م)، بتحقيق نخبة من علماء اللغة العربية المبرَّزين هم: الدكتور عبدالإله نبهان، والدكتور غازي مختار طليمات، والدكتور إبراهيم محمد عبدالله، والدكتور أحمد مختار الشريف، مع إضافة جزء خامس بفهارس كاملة لهذي الموسوعة، التي ليس لها مثيل في فنها. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن كتاب «الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي» هو إحياء لأهم كتاب في نحو اللغة العربية.

وأضاف: «الإمام السيوطي كان رجلاً موسوعياً، بوركت حياته من مؤلفاته في التاريخ والفقه واللغة، حيث ألف أكثر من ألف كتاب، وقد بلغ من غزارة إنتاجه أن معدل كتابته اليومية تجاوز كثيراً من الصفحات، حيث قضى حياته متفرغاً للعلم زاهداً منشغلاً بالقراءة والتعليم والبحث والكتابة».

وأوضح أن أمر التحقيق وإعداد فهرس الكتاب، الذي يحتوي على فصول في الشعر والأدب والحديث والنحو استغرق أربع سنوات، مشيراً إلى أن النسخة الصادرة عن المؤسسة هي نسخة فاخرة ومحققة، وطبعت على أعلى المعايير، وقد تم إنجاز التحقيق العلمي للنصوص بالاستفادة من التحقيق القديم والنفيس لمجمع اللغة العربية بدمشق، لضمان ضبط الألفاظ والنقول، وتحقيق أعلى درجات الدقة العلمية.

من جانبه، قال الكاتب والروائي والناقد السوري تيسير خلف، إن الكتاب هو تاج النحو في اللغة العربية، مضيفاً أن إعادة طباعته في حلة منقحة يعد تكريماً للإرث الذي تركه للعالم الجليل جلال الدين السيوطي.