ضمن «أبوظبي للكتاب».. «دبي للكتابة» يطلق ثلاثة إصدارات أدبية

ضمن فعاليات مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة جديدة من الإصدارات الأدبية المتنوّعة، بين الخيالي والإنساني والوجداني، والتي جاءت ضمن مخرجات مبادرة برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التي تهدف إلى دعم وتمكين المواهب الشابة في مجالات الإبداع الأدبي.

وتضمَّنت الإصدارات الجديدة ثلاث روايات لكتَّاب من خريجي ورشة الرواية التي نظَّمها البرنامج في الأردن. وتجمع هذه الأعمال بين جرأة الطرح وعمق المعالجة، حيث تحكي رواية «ذاكرة الملح»، لمؤلفتها ولاء أبازيد، بأسلوب مؤثِّر عن تداعيات الحرب على النفس البشرية من خلال قصة شابة سورية اسمها أيلول، واجهت الفقد والشتات وعانت مرارة اللجوء وتصدَّت للمحن بأمل وشجاعة.

الرواية الثانية تخوض فيها الكاتبة رغد زايد عالم الأدب الوجداني تحت عنوان «لعبة المقاعد»، حيث تسلِّط الضوء على الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها تجارب الطفولة المؤلمة، وتحكي قصة فؤاد وجِراحه القديمة التي يحملها منذ طفولته.

أمَّا الكاتب سيف الدين محمد، فأخرج في روايته «رجال نادي الشطرنج» إبداعه في مجال الرواية البوليسية النفسية، وكتب قصة تدور أحداثها في جزيرة خيالية يحكمها نظام مستبدّ، حيث يُزجّ بالبطل في مصحة غامضة يديرها طبيب مريب. وتطرح الرواية تساؤلات فلسفية حول السلطة والحرية، حيث تتلاشى الحدود بين العقل والجنون، وسط عالم مليء بالمراقبة الصارمة والخداع السياسي، ويجد بطل الرواية نفسه متورطاً في لعبة أكبر مما يتخيل، تقودها منظمة «نادي الشطرنج» السرية.