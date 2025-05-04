تأثير دبي الثقافي على الحياة في المملكة المتحدة يتزايد

سلّطت مجلة «ذا سبيكتاتور» (The spectator) الإخبارية السياسية والثقافية البريطانية على رحلة صعود «شيكولاتة دبي»، بعد نشر فتاة على تيك توك تُدعى ماريا فييرا فيديو لها وهي تتناولها في سيارتها.

وقالت المجلة إنَّ الفيديو انتشر على نطاق واسع، وحصد أكثر من 124 مليون مشاهدة؛ مما أثار الفيديو موجةً من الهوس - حيث بدأ الناس في المملكة المتحدة يستيقظون مبكراً للوقوف في طوابير أمام متجر «ليدل» لشراء نسخته من الشوكولاتة.

وأشارت إلى أنَّ متاجر أخرى سارعت إلى الانضمام؛ وطرحت ماركس وسبنسر نسخةً منها بسعر 8.50 جنيهات إسترلينية، وقدّمت موريسونز بيضة عيد الفصح بكريمة الفستق، واضطرت ويتروز إلى الحد من المبيعات إلى قطعتين للشخص الواحد بسبب الطلب المتزايد.

وأضافت: «حتى أن نسخاً أرخص ظهرت في المتاجر الصغيرة، مثل شوكولاتة كادييف بالفستق بسعر 7.50 جنيهات إسترلينية التي رُصدت في محطة مترو سانت جيمس بارك - والتي، بالمناسبة، لم تكن لذيذة جداً».

وأوضحت المجلة أنَّ «هذا الشغف الكبير بالشوكولاتة جزء من اتجاه أكبر: التأثير الثقافي المتزايد لدبي على المملكة المتحدة؛ وبينما كان يُقال قديماً «عندما تعطس أمريكا، تُصاب بريطانيا بالزكام»، يبدو الآن كما هو واضح أن دبي هي التي تُحدد التوجهات - وخاصةً بين الشباب».

وينتقل العديد من الشباب البريطانيين إلى دبي، ويعود معهم نمط الحياة الفاخر والراقي في دبي، ويمتلك مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، ملايين المتابعين وينشرون محتوى طموحاً يُشكل نظرة الجمهور الغربي للمدينة.

وأكَّدت المجلة «أن الأمر لا يتعلق بالثقافة العربية بشكل عام - فقد كان للندن حضور شرق أوسطي لعقود، وخاصةً حول شارع إدجوير، ولكن الجديد هو تأثير صورة دبي ونمط الحياة فيها، المُستمدة من إنستغرام، والتي تُشكل الآن أجزاءً من لندن».

واستطردت المجلة: «يبدو مركز ويستفيلد للتسوق، الذي افتُتح عام 2008، أقرب إلى دبي منه إلى المركز التجاري الأمريكي الذي كان من المفترض أن يُحاكيه؛ وبفضل صفوفه من العلامات التجارية الفاخرة، أسهم في إرساء نهج جمالي جديد - جمالية تبدو مُنسقة، وبراقة».

التأثير يمتد للعمارة

وشددت المجلة على أنَّ «هذه الرؤية على غرار دبي تؤثر أيضاً على العمارة وسوق العقارات؛ ففي عام 2024، أصبحت لندن المدينة العالمية الأولى للاستثمار العقاري الخليجي، حيث يصمم المطورون الآن مباني لندن بمظهر مستقبلي براق - مثل برج شارد، أو مجمع أوتيرنت بالقرب من طريق توتنهام كورت، والمزيد من الأبراج الضخمة في الطريق».

وأوضحت المجلة أنَّ: الفخامة تتجلى على غرار دبي بكل وضوح - بما في ذلك شرائح لحم مغطاة بالذهب بسعر 1450 جنيهاً إسترلينياً في مطعم «نصرت»، الذي يديره «سولت باي».