«مكتبات الشارقة» تحتفي بالتراث الإماراتي في محمية الحفية

نظّمت مكتبات الشارقة العامة بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، أمس، فعالية «حكايات من التراث» في محمية الحفية لصون الطبيعة، التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مستهدفة الأطفال من الفئة العمرية 6-13 عاماً، وذلك في إطار برنامجها الثقافي للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس مكتبات الشارقة.

وجاءت الفعالية تحت محور «الحضارة الثقافية»، بهدف غرس القيم التراثية في نفوس الأطفال، وتعريفهم بالموروث الإماراتي، من خلال ثلاث محطات تفاعلية مزجت بين السرد القصصي والفنون اليدوية والأنشطة الترفيهية.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إن الفعالية تعكس دور المكتبات كحواضن للمعرفة ومنصات لحفظ ونقل التراث الثقافي والعلمي والتاريخي، خاصة للأطفال، لافتة إلى أن الاحتفال بمئوية مكتبات الشارقة هو احتفال بجسور ثقافية امتدت على مدار قرن وواصلت ربط الأجيال بهويتهم وتعزيز انتمائهم للوطن.

بدأت الفعالية بورشة نقاشية بعنوان «مدرسة الحكاية» التي تبرز قيمة الحكايات الشعبية بوصفها فناً من فنون أدب الطفل، بينما تضمنت المحطة الثانية ورشة تفاعلية بعنوان «الأزياء التراثية»، استهدفت تعليم الأطفال الفنون اليدوية التراثية في ثلاثة أركان.

حيث تعرف الأطفال في «ركن التلي» على التراث العريق في صنع الملابس التراثية وتعلموا أساسيات التلي واستخداماته، في حين استهدف «ركن الكندورة الإماراتية» غرس الهوية الإماراتية في نفوس الفتيان من خلال تعريفهم بزيهم الوطني، أما «ركن المخور» فتضمن تصميم المخور التراثي للفتيات وتعريفهن على أنواع وتصاميم المخور التراثي.

وتضمنت آخر محطات الفعالية تنظيم مسابقات تراثية للأطفال بالتعاون مع «معهد الشارقة التراث» في «الركن الترفيهي» بأسلوب تعليمي وتربوي ممتع.