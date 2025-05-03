الأدب تحت مجهر مكتبة محمد بن راشد في مايو

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مايو، سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوعة، التي تشكّل فرصة مثالية للتعلم والتعرف إلى أدوات ومهارات جديدة، تنمي المعرفة والموهبة لدى المشاركين.

وتستهل المكتبة برنامج فعالياتها بجلسة أدبية نقدية تحت عنوان «أدب تحت المجهر.. مخاطبة العقول الشابة» بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء.

وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز الأعمال الفائزة بالجوائز الأدبية الكبرى لعام 2025 في مجال أدب اليافعين، حيث تتناول رواية «جرعة زائدة» للكاتبة هيا صالح.

وضمن فعاليات عام المجتمع، تنظم المكتبة ورشة عمل ملهمة بعنوان «شباب اليوم.. نواة الأسرة وقوة المجتمع» لهمسة أحمد، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء أسرة قوية ومجتمع متماسك، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الطموح والمربين والمعلمين وأولياء الأمور.

وتحت عنوان «دور العمل المجتمعي في تحسين الصحة النفسية»، تقدم المكتبة بالتعاون مع مستشفى الجليلة وبمشاركة عدد من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي، محاضرة متخصصة تستعرض أهمية التكاتف المجتمعي في تعزيز الصحة النفسية والتوازن العاطفي.

كما تنظّم المكتبة ورشة عمل تفاعلية بعنوان «إعداد خطاب مؤثر ومقنع» للمدرب سيف المزروعي. واستمراراً لدورها في دعم المواهب الأدبية الشابة، تستضيف المكتبة أمسية قرائية مميزة تجمع عدداً من الكتّاب الواعدين، لمناقشة وتوقيع إصداراتهم الجديدة.