«محمد بن راشد للمعرفة» تدعم البحث العلمي بمصر

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع تحالف دولي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة الإيسيسكو مبادرة مليون مؤهّل مبتكر.

والتي تُعد إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ المبادرة الرئاسية الوطنية «تحالف وتنمية». وتتيح هذه المبادرة المهمة للشباب والمتعلمين المصريين فرصاً تدريبية عالية الجودة.

ومن خلال الاستفادة من أكاديمية «مهارات المستقبل»، أحد البرامج الرائدة لمشروع المعرفة، إذ يدعم المشروع المبادرة عبر تقديم مسارات تعليمية متخصصة تربط الابتكار باحتياجات سوق العمل.

وفي مداخلته خلال الحفل، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز أهداف المبادرة ومراحلها التنفيذية، موضحا أنها تتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

وقال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، في كلمة مسجلة: إن المبادرة تعد دعوة مفتوحة لكل حلم نقي، وعزيمة متقدة، وعقل شغوف بالتغيير، وإنها ستعمل على إمداد الشباب بعتاد المستقبل، ومفاتيح الريادة.

وقال د. عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من جهته: مبادرة «مليون مؤهَّل مبتكر» ليست مجرد مشروع تدريبي، بل دعوة واضحة للعمل. بدوره قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 50 % من العاملين اليوم يحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم خلال السنوات القادمة.