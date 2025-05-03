«المؤلف الناشر» مبادرة تمكن الإبداع الإماراتي العائلي

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية خلال الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مبادرة نوعية بعنوان «المؤلف الناشر»، استلهمت شعار «عام المجتمع»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2025، من خلال تمكين العائلات الإماراتية المبدعة وتسليط الضوء على منجزها الأدبي المشترك.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن مبادرة المؤلف الناشر تنطلق من رؤية مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي، ليس فقط بوصفه منتجاً للمعرفة، بل فاعلاً ثقافياً واجتماعياً يحمل رسالة الدولة وهويتها إلى العالم.

وقال: حرصنا في هذه الدورة على ترجمة شعار «عام المجتمع» من خلال مبادرات عملية تُفعّل القيم التي تقوم عليها بنية المجتمع الإماراتي، وعلى رأسها التماسك الأسري، والعمل التشاركي، وتمكين الإنسان من خلال المعرفة.

وأردف: هذه المبادرة تؤكد أن المركز شريك حقيقي في تطوير أعمال الناشرين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتوسع في سوق النشر، من خلال الدعم المؤسسي، والتمكين المعرفي، وربطهم بالمنصات الدولية، وأن تكون كل أسرة إماراتية مرشحة لأن تصبح عائلة مبدعة، تنتج المعرفة وتورّثها للأبناء، وتتحوّل من متلقٍ للثقافة إلى صانع لها.

وشهد جناح «المؤلف الناشر» مشاركات بارزة لعائلات إماراتية قدّمت نماذج متميزة في التأليف والنشر المشترك، إذ عبّر المشاركون عن امتنانهم لهذه الفرصة التي جمعت أفراد العائلة في تجربة ثقافية وإنسانية نابضة بالتعاون والإبداع.