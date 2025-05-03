اليوم الافتتاحي من «الشارقة للرسوم المتحركة» يستقطب اهتماماً واسعاً

استقطب اليوم الافتتاحي من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2025» اهتماماً واسعاً من عشاق وهواة الرسوم المتحركة، حيث شهد ورشة عمل حصرية قدّمها رسام ديزني الشهير توني بانكروفت، الذي يعد من أبرز الأسماء في صناعة الرسوم المتحركة العالمية، ومبتكر شخصيات خالدة مثل «بومبا» في فيلم الأسد الملك، والببغاء «ياغو» في علاء الدين.

وأقيمت الورشة التي حملت عنوان «كوميديا الرسوم المتحركة: إتقان وضعيات الشخصيات والتوقيت»، في «مختبر ميكا»، وشكّلت فرصة استثنائية للحضور للتعرّف إلى آليات صناعة المشهد الكوميدي في الرسوم المتحركة.

وفي جلسة حوارية بعنوان «مستقبل محتوى الأطفال والذكاء الاصطناعي»، أكد عدد من مؤسسي شركات الرسوم المتحركة أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية لا بد من توظيفها في صناعة المحتوى، دون أن تحل محل المبدع البشري. وشدد المتحدثون على أن هذه التقنية لا تُنتج الإبداع بذاتها، بل يمكنها تعزيز أدواته إذا استُخدمت بوعي.

شارك في الجلسة ريموند مالينجا، من استوديو «كريتشرز» في أوغندا، وإيرماك أتابيك من «ماكو كيدز»، وأوليفييه ليلاردو من استوديو «بلو سبيريت» التابع لـTF1 في فرنسا، وأدارت الجلسة مونيا آرام.

وكان اليوم الأول من الدورة الثالثة لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة قد شهد ورشة عمل تخصصية قدّمها فنان الرسوم المتحركة العالمي ساندرو كليوزو، بعنوان: «أساسيات تصميم الشخصيات: من الفكرة إلى الرسم النهائي»، استعرض خلالها مراحل تصميم الشخصيات التعبيرية بأسلوب تطبيقي مباشر.